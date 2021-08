Van Bommel hat sich entschieden - dennoch weiter Rätselraten um den VfL-Kapitän

Eine weitere Niederlage würde die Ruhe beim VfL Wolfsburg erheblich stören. Nach fünf Pleiten in den vergangenen Testspielen müssen die Niedersachsen am Sonntag wieder in die Spur finden. Wer die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel aufs Feld führt, ist noch nicht ganz klar - für die Öffentlichkeit.

Die Entscheidung ist gefallen - Mark van Bommel behält das Kapitäns-Geheimnis beim VfL Wolfsburg aber noch für sich. "Ich habe es mir gut überlegt", berichtet der früherer Bayern-Spielführer, "aber ich habe es der Mannschaft noch nicht erzählt." Also muss sich auch die Öffentlichkeit noch gedulden, bis der neue Trainer seinen Anführer benennt. Am Samstag dürfte es der Klub über seine Kanäle mitteilen. Die Favoriten: Josuha Guilavogui, bislang Amtsinhaber, Maximilian Arnold und Torwart Koen Casteels. Klar ist: Van Bommel dürfte einen Spieler wählen, den er zukünftig als Stammkraft einschätzt. Denn: "Der Kapitän spielt eigentlich immer."

Wer auch immer den VfL am Sonntag in Münster auf den Platz führt, gegen Preußen zählt für den Champions-League-Teilnehmer nichts anderes als ein Sieg. Van Bommel überlässt dabei nichts dem Zufall. "Wir haben einige Spiele von ihnen gesehen, wissen genau, was sie machen, wenn sie den Ball haben und wenn sie ihn nicht haben."

Unter dem neuen Coach ging es in den vergangenen Trainingswochen vor allem darum, wie sich sein Team im Ballbesitz verhält. Van Bommel will guten Fußball sehen, die Testspiele haben bislang bestenfalls kurze Phasen der Ansehnlichkeit geboten. "Die Zeiträume müssen immer länger werden", fordert der 44-Jährige, fünf Minuten reichen ihm da nicht. "Wir müssen es so organisieren, dass wir bestimmen, was passiert, wenn wir den Ball haben oder nicht haben. Das ist das Schwierigste im Fußball."

Am Sonntag freilich ist vor allem das Weiterkommen entscheidend. Ob Josip Brekalo dazu beitragen wird, ist noch offen. Im letzten Testspiel gegen Atletico Madrid (1:2) war der wechselwillige Kroate, der in Kontakt zum FC Turin steht, nicht zum Einsatz gekommen. "Ich habe mit Josip gesprochen", erklärt van Bommel, "er hat in dieser Woche gut trainiert." Das macht zumindest einen Einsatz möglich. Wolfsburger Kapitän wird Brekalo hingegen ganz sicher nicht.