Van Bommel gefällt Casteels: "Er weiß, wie wir uns fühlen"

Der VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Champions League, fünf Jahre nach der letzten Teilnahme an der Königsklasse tritt die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel am Dienstag beim französischen Meister OSC Lille an - mit viel Gefühl.

Zweimal stand Koen Casteels in der Champions League für den VfL Wolfsburg bereits zwischen den Pfosten, das Duell mit Lille am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Nähe seiner belgischen Heimat ist aber noch mal etwas anderes. Erstmals führt der 29-Jährige sein Team als Nummer eins und obendrein als Kapitän in der Königsklasse aufs Feld. "Die Vorfreude", sagt der Torwart, "ist groß, dafür haben wir in der vergangenen Saison hart gearbeitet."

Highlight-Wochen für Casteels

Für Casteels sind es Highlight-Wochen seiner Karriere, wenngleich der zurückhaltende Schlussmann das selbst gar nicht so dick unterstreichen mag. "Es ist nicht anders als sonst", sagt er einerseits. Jedoch: In der vergangenen Woche absolvierte er sein zweites Länderspiel für Belgien, erstmals kam er gegen Weißrussland (1:0) dabei über 90 Minuten für die "Roten Teufel" zum Einsatz, zudem hält nun die Champions League zusätzliche Höhepunkte bereit. Casteels, in der Liga in vier Partien erst einmal per Strafstoß bezwungen, sieht das als "Belohnung dafür, dass ich hart gearbeitet habe". Sein Wunsch überrascht nicht: "Ich hoffe, dass es noch lange so weitergehen kann."

Welche Klasse der VfL zwischen seinen Pfosten hat, dass hat längst auch Neu-Trainer Mark van Bommel erkannt. "Ich glaube, dass Koen sich noch einmal gesteigert hat", sagt der Niederländer, der seinen Keeper an der Spitze der Liga sieht. "Top-Niveau" attestiert der 44-Jährige dem Belgier, der wiederum den Coach lobt. Mit viel Gefühl führt van Bommel sein Team aktuell bis an die Spitze der Bundesliga. Und in der machbaren Gruppe G der Champions League womöglich erfolgreich durch die Gruppe: "Es ist ein Vorteil", erklärt Casteels, "wenn man einen Trainer hat, der selbst die Erfahrungen gesammelt hat und auf Top-Niveau gespielt hat." Wie macht sich das bemerkbar? "Er weiß, wie wir uns auf dem Platz fühlen." Dinge, die van Bommel auch gewinnbringend in einer Halbzeitpause ansprechen kann. "Das sind Kleinigkeiten, die ein Spiel entscheiden können."

Es ist ein Vorteil, wenn man einen Trainer hat, der selbst die Erfahrungen gesammelt hat und auf Top-Niveau gespielt hat. Koen Casteels

Kleinigkeiten, die auch am Dienstag in Lille vonnöten sein könnten, obwohl der französische Meister OSC im Gegensatz zum VfL mit Problemen in die Saison gestartet ist. Dennoch betont van Bommel, der abgesehen von den Langzeitverletzten alle Spieler an Bord hat: "Wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen." Wolfsburg will gewinnen - wenn’s sein muss mit Gefühl.