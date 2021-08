Van Bommel: "Dies ist kein Test, auch keine Prüfung"

Nach zwei Spieltagen allein auf Platz eins zu stehen - das erfreut natürlich auch Mark van Bommel. Doch der Trainer verweist auf die Kritik, die es schon kurz nach seinem Einstand auch an ihm gegeben habe, und wünscht sich generell mehr Ruhe.

Die Wertschätzung des bevorstehenden Gegners gehört für Bundesligatrainer zu den üblichen Gepflogenheiten. "Leipzig war in den letzten Jahren immer oben dabei, sie spielen Champions League", macht da auch Mark van Bommel vor dem Heimspiel am Sonntag gegen RB keine Ausnahme. "Sie sind über Jahre hinweg der Herausforderer der Bayern. Immer nah dran, und so wird es vorläufig auch bleiben. Sie haben eine gute Mannschaft und wir versuchen, mitzumischen."

Wolfsburgs schlechte Bilanz gegen Leipzig

Was fast etwas demütig klingt, hat seinen Hintergrund in den jüngsten Aufeinandertreffen: Die letzten acht Pflichtspiele inklusive Pokal konnte Wolfsburg gegen die Rasenballer nicht mehr gewinnen. "Die Statistiken sind da, um sie zu schlagen. Deswegen sind es Statistiken", will Wolfsburgs Coach die Serie nun beenden.

Van Bommel mag die Schwarz-weiß-Malerei nicht

Die Frage, ob Tabellenplatz eins seinem Team eine breite Brust und viel Zuversicht für die Partie beschert, nutzt der Niederländer dazu, die Relationen zurechtzurücken. "Wir haben hier angefangen in der Vorbereitung, haben Testspiele gespielt, ich glaube sechs Stück. Da haben wir fünf Spiele in Folge verloren. Gegen sehr gute Gegner, die wir so ausgesucht haben. Da habe ich gelesen: Krise in Wolfsburg, Wackel-Trainer, Abschuss-Kandidat Nummer eins", moniert der 44-Jährige und fährt fort: "Pokal, Wechselfehler - wieder Krise in Wolfsburg. Und jetzt haben wir zweimal gewonnen. Und jetzt höre ich von jedem, dass wir super sind. Es geht von null auf hundert."

Schwarz-weiß-Malerei will der Trainer der Grün-Weißen nicht mitmachen. "Ich glaube, dass wir immer am Boden bleiben müssen. Es ist nicht alles top. Wir müssen noch Sachen verbessern. Deswegen müssen wir jedes Spiel hochkonzentriert sein. Kein Spiel in der Bundesliga gewinnt man einfach so." Ganz an ihm vorbei geht das Tabellenbild jedoch freilich auch nicht. "Ich freue mich natürlich, dass wir sechs Punkte haben, allein auf dem ersten Platz stehen und noch nicht verloren haben. Aber wir müssen Ruhe bewahren."

Ein "Testspiel um Punkte" sieht van Bommel im nun anstehenden Vergleich gegen die Sachsen dabei nicht. "Es ist überhaupt kein Test. Wenn man testet, versucht und probiert man etwas. Wir wollen das Spiel gewinnen. Dies ist kein Test, auch keine Prüfung. Wenn man eine Prüfung hat und eine gute Note bekommt, ist es vorbei. Aber wir haben danach noch 31 Spiele ..."

Waldschmidts Kaderplatz entscheidet sich kurzfristig

Spiele, in denen grundsätzlich auch Neuzugang Luca Waldschmidt den VfL noch stärker machen soll. Allerdings schränkt die am Dienstag erlittene Platzwunde am Kopf den Stürmer nach wie vor ein. Van Bommel: "Er ist noch nicht völlig genesen, das wäre ja auch ganz schnell gegangen. Aber er kann wieder trainieren. Ob er im Kader ist, entscheiden wir am Samstag."