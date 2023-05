"Van Basten war ein Sauhund": Baresi und Bergomi vor dem Derby della Madonnina

Wer kann kompetenter über das CL-Duell zwischen Milan und Inter reden als Franco Baresi und Giuseppe Bergomi? Der kicker hat die Klublegenden getroffen.

Die Stimmung in Mailand sei dieser Tage "schwierig in Worte zu fassen", erklärt Baresi in der kicker-Montagausgabe. "Weil Spieler und Tifosi tagelang sehr heftige Emotionen durchleben. An jeder Ecke wird gefrotzelt, aber es ist eine gesunde Rivalität mit dem nötigen Respekt." Das sieht auch Bergomi so, der kicker-Kolumnist und anerkannte TV-Experte sagt: "Momentan ist die Atemluft wegen der Anspannung sehr knapp. Auch weil es in den letzten Jahren wieder um eine Menge geht. Vor zwei Jahren holte Inter die Meisterschaft, im letzten Jahr Milan, jetzt dieses Halbfinale."

Schaumschläger gegen Schraubenzieher

Und doch spielen sich in der Seele der Schwarz-Blauen vor dem brisanten Duell höchst unterschiedliche Szenarien ab. "Der Interista leidet, hat im Kopf aber stets Juventus", erklärt Bergomi. "Unser Hauptrivale ist Juve, dann kommt Milan! Deshalb sitzt der Inter-Fan immer zwischen zwei Feuern." Dabei sei das Mailänder Duell ganz früher sogar echter Klassenkampf gewesen, weiß der frühere Weltklasse-Verteidiger. "Es besaß mal soziale Bedeutung. Der Inter-Tifoso wurde im Dialekt "bauscià" genannt (zu Deutsch: Schaumschläger). Die betuchteren, distinguierten Leute waren Nerazzurri, während Milan eher als Arbeiterklub galt, und die Fans deshalb "Casciavit" (Schraubenzieher) hießen.“

Die Milan-Niederländer gegen die Inter-Deutschen

Solche Differenzen sind in Zeiten der Kapitalgesellschaften längst Vergangenheit. Und doch schwelgen die beiden 1982er Weltmeister Baresi und Bergomi gern auch in Erinnerungen. "Die Partien mit unseren drei Niederländern Rijkaard, Gullit, van Basten gegen die Inter-Deutschen Brehme, Matthäus, Klinsmann waren immer beinharte Schlachten", erzählt Baresi, dessen Bruder Giuseppe einst Kapitän bei Inter war, während er selbst 15 Saisons lang die Rot-Schwarzen aufs Feld führte.

Einmal streute Serena van Basten Erde ins Gesicht, um ein paar Schritte Vorsprung zu haben. Bergomi im kicker

Bergomi erinnert sich ebenfalls an die deutsch-niederländisch-italienischen Duelle, vor allem an van Basten. "Schnell, technisch, kopfballstark und meist im Rahmen des Erlaubten, ein Sauhund", sagt er lachend über den einstigen Weltklassestürmer. Und schiebt dann noch eine Anekdote außerhalb des Erlaubten hinterher: "Ging es gegen Milan, deckte ihn bei Ecken meist Aldo Serena. Einmal streute ihm van Basten Erde ins Gesicht, um ein paar Schritte Vorsprung zu haben. Heute kann ich darüber lachen. Er und seine beiden Landsleute waren unglaubliche Schränke." Und selbst Baresi kann es heute locker sehen, dass er 1989 bei der Auszeichnung des Ballon d’Or nur zweiter hinter van Basten wurde: "Marco war nicht von dieser Welt, also habe ich den Goldenen Ball eigentlich gewonnen."

"Mailand kann jetzt schon stolz sein"

Aber wer kommt nun ins Finale von Istanbul? Baresi blickt erst einmal nur Richtung San Siro, denn: "So etwas vorher zu denken, bringt Unglück!" Bergomi sieht freilich seine Nerazzurri im Vorteil. "Weil das Team zur rechten Zeit Moral und Kondition wiedergefunden hat. Außerdem gewann Inter die letzten beiden Derbys." Aber egal wer es am Ende werde, es sei Werbung für die Stadt und ihre zuletzt lange international so erfolglosen Klubs. "Mailand kann jetzt schon stolz auf beide Truppen sein."

Lesen Sie die kompletten Aussagen Bergomis und Baresis in der aktuellen Montagausgabe des kicker - auch als eMagazine erhältlich.