Van Barneveld ohne Glanz ins Duell der Generationen

Bei der Darts-WM geht es so langsam in die heiße Phase. Mit Raymond van Barneveld war am Freitag eine echte Legende gefordert - und der Niederländer machte seine Hausaufgaben. Ein Ausrufezeichen am Ende seines Matches setzte Damon Heta.

Raymond van Barneveld hat bereits fünfmal die WM gewonnen, viermal die der BDO und einmal die bedeutendere der PDC. Damals 2007 setzte er sich in einem epischen Finale, für viele das beste Spiel aller Zeiten, gegen Dauerrivale Phil Taylor durch. Auch heute noch spielt der Niederländer auf höchstem Niveau, was er am Freitag einmal mehr unter Beweis stellte.

Der 56-Jährige spielte gegen Jim Williams, dem Bezwinger von Peter Wright, zwar bei Weitem nicht sein A-Game, am Ende reichte es aber dennoch zu einem 4:1. Der erste Satz ging an den Niederländer, dann glich der Mann aus Wales aus. Die Sätze drei und vier gingen dann klar mit 3:0 an den leicht favorisierten van Barneveld. Im letzten Durchgang ging es dann enger zu, der leichte Favorit behielt knapp mit 3:2 die Oberhand.

Somit gewann der an 29 gesetzte van Barneveld auch sein zweites Match bei dieser WM. Ein Average von 89,16 sowie eine Doppelquote von 35,9 Prozent (14/39) zeigen allerdings, dass noch reichlich Luft nach oben ist. Steigern muss sich der 56-Jährige in der nächsten Runde auf jeden Fall, denn dann kommt es im Duell der Generationen zum Aufeinandertreffen mit dem erst 16-jährigen Luke Littler, der bei dieser WM bisher einen bärenstarken Eindruck macht.

Heta checkt 151 zum Sieg

Den Anfang der Nachmittagssession am Freitag machten Damon Heta und Berry van Peer. Und beide Spieler schenkten sich nichts, es ging in den siebten und entscheidenden Satz. Dort behielt "The Heat" die Oberhand, da er 151 Punkte zum Match checkte. Mit einem Durchschnitt von 96,06 spielte Heta auch ein gutes Match, hat aber bei einer Doppelquote von 34,88 Prozent etwas Mühe gehabt. In der nächsten Runde spielt er nun gegen Scott Williams, der Martin Schindler nach Hause geschickt hat.

Auch Clayton eine Runde weiter

Ebenfalls eine Runde weiter ist Jonny Clayton. "The Ferret" setzte sich mit 4:2 gegen Krzysztof Ratajski aus Polen durch. In den Statistiken waren beide Spieler in etwa gleich auf, aber in den entscheidenden Momenten war Clayton zur Stelle. In der nächsten Runde steht nun das Duell mit dem ehemaligen Weltmeister Rob Cross an.

Deutsche Spieler gibt es bei dieser WM nicht mehr im Ally Pally zu sehen. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Florien Hempel schieden alle vier verbleibenden Starter aus. Reichlich Darts gibt es natürlich trotzdem zu sehen, so sind am Freitagabend noch unter anderem Gary Anderson, Michael van Gerwen oder der amtierende Weltmeister Michael Smith an der Scheibe zu sehen.