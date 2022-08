Van Aert und Jakobsen Sieganwärter bei den Cyclassics

Die Cyclassics am Sonntag in Hamburg können sich auf ein illustres Starterfeld freuen. Unter anderem werden der frischgebackene Europameister sowie der Gewinner des Grünen Trikots der diesjährigen Tour am Start sein.

Werden in Hamburg an den Start gehen: Fabio Jakobsen und Wout van Aert (r.). IMAGO/Panoramic International

Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, hat Wout van Aert seinen Start in Hamburg zugesagt. "Ich freue mich riesig, dass er da ist", bestätigte am Donnerstag Cheforganisator Oliver Schiek. Der Belgier in Diensten von Jumbo-Visma hatte bei der diesjährigen Tour das Grüne Trikot als punktbester Fahrer gewonnen.

Auch Fabio Jakobsen wird in der Hansestadt zu bestaunen sein. Der Däne von Deceuninck-QuickStep hatte sich erst jüngst in München zum neuen Europameister gekrönt. Auch Stefan Bissegger, der erst am Mittwoch im Zeitfahren den EM-Titel gewonnen hat, wurde von seinem Team EF Education-EasyPost gemeldet.

Politt und deutsche Sprinterelite dabei

Von den deutschen Fahrern gehört der aktuelle Meister Nils Politt vom Team Bora-hansgrohe zum näheren Favoritenkreis. Sollte es auf der Mönckebergstraße zu einem Massensprint kommen, hoffen Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Max Kanter (Movistar), Rick Zabel (Israel-PremierTech) oder Max Walscheid (Cofidis) auf ihre Siegchance. Walscheid war im Zeitfahren der EM aber gestürzt und zog sich dabei heftige Schürfwunden zu.

Die Cyclassics feiern in diesem Jahr ihr Comeback, nachdem die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. In diesem Jahr geht die Strecke über 204 Kilometer. Der letzte deutsche Sieger in Hamburg war 2015 André Greipel.