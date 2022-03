Van Aert setzt Ausrufezeichen vor Flandern-Rundfahrt

Gut eine Woche vor der Flandern-Rundfahrt hat einer der Top-Favoriten ein Ausrufezeichen gesetzt: Wout van Art gewann in seiner belgischen Heimat den Halbklassiker E3-Harelbeke.

Das Ende des Rennens erinnerte an die 1. Etappe von Paris-Nizza: Anfang März waren drei Fahrer des Teams Jumbo-Visma alleine auf der Zielgeraden, Christophe Laporte durfte sich vor van Aert und dem späteren Gesamtsieger Primoz Roglic den Sieg holen.

Bei der 64. Auflage des Kopfsteinpflasterrennens E3-Harelbeke waren es erneut van Aert und der Franzose Laporte, die Arm in Arm über die Ziellinie fuhren. Dieses Mal lag das Vorderrad van Aerts leicht vorne, der belgische Meister feierte so einen Heimsieg. Zugleich übernahm er damit auch die Rolle eines der Top-Favoriten für die am übernächsten Sonntag ausstehende Flandern-Rundfahrt. In der Vergangenheit kam es häufiger vor, dass Fahrer, die in Harelbeke jubelten, auch die Flandern-Rundfahrt für sich entscheiden konnten. Zuletzt war dies im vergangenen Jahr beim Dänen Kasper Asgreen der Fall.

Van Aert und Laporte fahren großen Vorsprung heraus

Bei der 64. Auflage standen 204 Kilometer mit 17 giftigen Anstiegen - sogenannte Hellinge - an. Es dauerte einige Zeit, bis sich eine erste Spitzengruppe gefunden hatte, zu der auch der für Bora-hansgrohe fahrende Lukas Pöstlberger zählte. Doch als dann Jumbo-Visma das Tempo erhöhte, war es um die Ausreißer geschehen. Es bildete sich eine große Gruppe mit nahezu allen Favoriten. Aus dieser heraus starteten am Paterberg rund 40 Kilometer vor dem Ziel van Aert und Laporte die entscheidende Attacke. Das Duo konnte sich einen großen Vorsprung herausfahren, der im Ziel immer noch über eineinhalb Minuten betrug. Platz drei belegte Stefan Küng aus der Schweiz. Deutsche Fahrer spielten bei der Entscheidung keine Rolle.

Die WorldTour bleibt weiterhin in Belgien: Am Samstag steigt Gent-Wevelgem, am 30. März quer durch Flandern, ehe dann am 3. April die Flandern-Rundfahrt den Höhepunkt bildet.

E3-Preis Flandern-Harelbeke (203,90 km)

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 4:38:04 Std.; 2. Christophe Laporte (Frankreich) - Jumbo-Visma + 0 Sek.; 3. Stefan Küng (Schweiz) - Groupama-FDJ + 1:35 Min.; 4. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious + 1:36; 5. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Wanty-Gobert; 6. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecuador) - Ineos Grenadiers; 7. Valentin Madouas (Frankreich) - Groupama-FDJ; 8. Dylan Van Baarle (Niederlande) - Ineos Grenadiers; 9. Tiesj Benoot (Belgien) - Jumbo-Visma; 10. Kasper Asgreen (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step; ... 32. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 6:00; 47. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM; 58. Jannik Steimle (Weilheim) - Deceuninck-Quick-Step + 6:05; 72. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 12:28; 93. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM; Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal ausgeschieden; Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto-Soudal ausgeschieden; Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe ausgeschieden; Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers ausgeschieden; Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM ausgeschieden; Felix Groß (Leipzig) - UAE Team Emirates ausgeschieden