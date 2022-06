Van Aert gewinnt Dauphiné-Auftakt

Der Belgier Wout van Aert hat die Auftaktetappe der 74. Ausgabe der Dauphiné-Rundfahrt gewonnen und schlüpfte dadurch ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Die Dauphiné-Rundfahrt ist neben der am 12. Juni beginnenden Tour de Suisse das klassische Vorbereitungsrennen auf die am 1. Juli startende Tour de France. Da einige Anstiege der Dauphiné sich auch meist im Tour-Kalender befinden, bevorzugen besonders die Bergfahrer den Start in Frankreich.

So ist auch das Starterfeld in diesem Jahr äußert illuster: Unter anderem sind der dreimalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien) und der letztjährige Tour-Zweite Jonas Vingegaard (Dänemark/beide Jumbo-Visma) am Start. Tour-Titelverteidiger Tadej Pogacar startet dagegen in seiner slowenischen Heimat.

Die 1. Etappe über 192 Kilometer von La Voulte-sur-Rhône nach Beauchastel waren anspruchsvoll, doch ganz hohen Kaliber fehlten aber. Ein Anstieg der Kategorie zwei sowie zwei der Kategorie 3 plus ein ständiges Auf und Ab sorgten aber für viel Abwechslung im Feld. Am Ende entschied aber dann doch ein Massensprint über den Tagessieg. In diesen setzte sich der belgische Meister van Aert in 4:37, 31 Stunden vor dem Briten Ethan Hayter und dem US-Amerikaner Sean Quinn durch. Bester deutscher Fahrer war Jannik Steimle (Weilheim an der Teck/Quick-Step Alpha Vinyl) auf einem starken zehnten Platz, Nils Politt (Köln/Bora-hansgrohe) kam auf Rang 19.

Die zweite Etappe führt am Montag über 169,8 km von Saint-Peray nach Brives-Charensac und bietet einen langen Anstieg der zweiten Kategorie.

1. Etappe La Voulte-sur-Rhone - Beauchastel (191,80 km):

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 4:37:31 Std.; 2. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 0 Sek.; 3. Sean Quinn (USA) - EF Education-EasyPost; 4. Hugo Page (Frankreich) - Wanty-Gobert; 5. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team TotalEnergies; 6. Jasper Stuyven (Belgien) - Trek - Segafredo; 7. Clément Venturini (Frankreich) - AG2R Citroën Team; 8. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto-Soudal; 9. Benjamin Thomas (Frankreich) - Cofidis; 10. Jannik Steimle (Weilheim) - Deceuninck-Quick-Step; ... 19. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 49. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM; 80. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 122. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 2:36 Min.; 133. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 4:36; 151. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 10:00; Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM ausgeschieden

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 4:37:21 Std.; 2. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 4 Sek.; 3. Sean Quinn (USA) - EF Education-EasyPost + 6; 4. Maxime Bouet (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 7; 5. Laurens Huys (Belgien) - Wanty-Gobert + 8; 6. Pierre Rolland (Frankreich) - B&B Hotels p/b KTM + 9; 7. Hugo Page (Frankreich) - Wanty-Gobert + 10; 8. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team TotalEnergies; 9. Jasper Stuyven (Belgien) - Trek - Segafredo; 10. Clément Venturini (Frankreich) - AG2R Citroën Team; ... 13. Jannik Steimle (Weilheim) - Deceuninck-Quick-Step; 22. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 52. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM; 81. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 122. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 2:46 Min.; 133. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 4:46; 151. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 10:10