Van Aert feiert Heimsieg nach Solo-Ritt

Mit einer beeindruckenden Leistung hat Wout Van Aert den ersten Klassiker der Saison für sich entschieden: Der belgische Meister triumphierte beim Omloop Het-Nieuwsblad.

204 Kilometer standen bei Sonnenschein in Ostflandern an. Zwischen Gent und Ninove standen in diesem Jahr 113 Hellinge - kurze, aber harte Anstiege - an. Wie nicht anders zu erwarten, machte sich zu Beginn eine Ausreißergruppe auf und davon. Zu dieser gehörte auch Juri Hollmann, der Berliner fährt für das spanische Movistar-Team.

Die Favoriten sahen sich zunächst nicht gezwungen, sich auf die Verfolgung zu begeben, sodass der Vorsprung der Fluchtgruppe schnell anwuchs und einen Maximalwert von knapp neun Minuten betrug. Dann aber wurde im Peloton mächtig Tempo gemacht, rund 50 Kilometer vor dem Ziel schlossen bereits einige Fahrer aus dem Hauptfeld zu den ehemals Führenden auf. Doch auch das Schicksal der neun Fahrer, die fortan in Führung lagen, erfüllte sich schnell.

Denn im Hauptfeld wurde weiter heftig in die Pedale getreten. Rund 25 Minuten konnte eine Gruppe mit etlichen Favoriten zu den ehemals Führenden aufschließen. Es folgten umgehend einige Attacken, die aber nicht vom Erfolg gekrönt waren. Am Bosberg, dem letzten Anstieg rund 13 Kilometer vor dem Ziel, attackierte dann Van Aert (Jumbo-Visma) und konnte sich einige Sekunden Vorsprung erarbeiten. Diese gab er auch bis ins Ziel nicht mehr ab, mit 22 Sekunden Vorsprung gewann der Olympia-Zweite vor Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) und Van Arts Landsmann Greg Van Avermaet (Ag2r).

Von den deutschen Fahrern konnte sich niemand in den Top Ten platzieren. Allerdings zeigte Hollmann eine starke Leistung, bis zur letzten Zusammenkunft war der Berliner in der Spitzengruppe vertreten. Bester Fahrer wurde Nils Pollitt (Bora-hansgrohe) als 27.

Omloop Het Nieuwsblad in Gent, (204,20 km):

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 4:50:46 Std.; 2. Sonny Colbrelli (Italien) - Bahrain Victorious + 22 Sek.; 3. Greg Van Avermaet (Belgien) - AG2R Citroën Team; 4. Oliver Naesen (Belgien) - AG2R Citroën Team; 5. Victor Campenaerts (Belgien) - Lotto-Soudal; 6. Rasmus Fossum Tiller (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 7. Matteo Trentin (Italien) - UAE Team Emirates; 8. Andrea Pasqualon (Italien) - Wanty-Gobert; 9. Florian Senechal (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step; 10. Jasper Stuyven (Belgien) - Trek - Segafredo; ... 27. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 1:30 Min.; 43. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM; 47. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 86. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 5:04; Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM ausgeschieden; Nikias Arndt (Köln) - Team DSM ausgeschieden; Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM ausgeschieden; Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Fenix ausgeschieden; Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious ausgeschieden