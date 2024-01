Valverde schießt nicht mehr: "So fühle ich mich am glücklichsten"

Für die Supercopa reisen Spaniens Spitzenteams nach Saudi-Arabien. Für Fede Valverde ist es ein besonderer Ort, auch wenn sich seine Rolle bei Real Madrid geändert hat.

Wenn die spanische Liga ihren Supercup nach Saudi-Arabien auslagert, was freilich finanzielle Motive hat, fürchten nicht wenige Fans den Verlust von Seele und Emotion des Fußballs. Zumindest für Fede Valverde wird die Supercopa genau an diesem Ort aber immer eine besondere Veranstaltung sein.

Denn vor ziemlich genau vier Jahren, im Januar 2020, feierte der uruguayische Mittelfeldspieler im Finale gegen Stadtrivale Atletico, das er durch eine Notbremse gegen Alvaro Morata in der 115. Minute entscheidend prägte, seinen ersten Titel im Real-Trikot.

"Ich erinnere mich gut daran, das war sehr besonders für mich", sagte der 25-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem ersten von drei Stadtduellen in den kommenden Wochen. Diesmal ist es bereits das Supercopa-Halbfinale - im Endspiel könnte der FC Barcelona warten, der es in der Vorschlussrunde mit Pokalfinalist Osasuna zu tun bekommt.

Vom Flügel auf die Sechs

Valverde freut sich auf die "Derbi"-Wochen, weil er es genießt, "sich mit den Besten zu messen". Wozu er Atletico, das in der Liga ein wenig zurückhängt, zählt. Der dynamische Antreiber wird aller Voraussicht nach dreimal mitmischen - wenn auch weniger als dynamischer Antreiber. Zumindest nicht so, wie der schussgewaltige Rechtsfuß das in der vergangenen Saison getan hat.

Seine Rolle hat sich in der Zwischenzeit geändert, weil sich auch Reals Grundformation geändert hat. Statt als offensiverer der beiden Achter oder gar als verkappter Rechtsaußen war Valverde besonders während der Verletzungen der defensiven Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga im 4-2-2-2 auf der Doppelsechs gefordert - und gesetzt.

"Ich habe inzwischen mehrere Chancen, von Anfang an zu spielen, weil ich auf einigen Positionen eingesetzt werden kann", weiß Valverde, der seine aktuelle Rolle nicht nur mag, weil sie ihm mehr Spielzeit einbringt. "Ich habe mein ganzes Leben auf der Sechs gespielt, so fühle ich mich am glücklichsten", versichert ein Mann, der im zentralen Mittelfeld allerdings deutlich seltener zum Abschluss kommt als vor einem Jahr. In bisher 26 Pflichtspielen 2023/24 schoss er erst ein Tor - 2022/23 waren es in 56 Einsätzen deren zwölf.