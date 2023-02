Valverde rettet Ancelottis Trainerlizenz - Kroos' besonderer Rekord

Carlo Ancelotti ist nicht nur erneut Klub-Weltmeister, Real Madrids Trainer darf auch seine Lizenz behalten. Fede Valverde sei Dank.

Wenn er denn nach der Saison wirklich als brasilianischer Nationaltrainer übernimmt, wie es gerade immer mal wieder in der Gerüchteküche brodelt, würde Carlo Ancelotti auf seine Trainerlizenz wohl nicht verzichten wollen. Blöd nur, dass er sie zu Beginn dieser Spielzeit wagemutig riskiert hat.

"Wenn ihm keine zehn Tore gelingen, werde ich sie eigenhändig zerreißen", hatte der Italiener sinngemäß in Bezug auf seinen Mittelfeldspieler Fede Valverde angekündigt - und diesen damit auch ein wenig unter Druck gesetzt.

Hintergrund dieses ungewöhnlichen Wetteinsatzes war die wohl nicht nur in den Augen Ancelottis zu geringe Torausbeute des uruguayischen Nationalspielers, der vor allem aus der zweiten Reihe über einen gewaltigen und oft enorm präzisen Abschluss verfügt - daraus bis dato aber zu wenig Profit geschlagen hat.

Die spezielle Motivation seines Trainers fruchtete jedenfalls prompt. In der Phase vor der WM spielte sich Valverde in die Form seines Lebens, manchmal erschien es so, als könne er nur treffen, wenn er in Strafraumnähe abzog. Selbst Marc-André ter Stegen musste im Hinrunden-Clasico die Erfahrung machen, als Torhüter gegen Valverdes Fackeln ziemlich machtlos zu sein.

Kroos wurde öfter Klub-Weltmeister als jeder Verein

Nach einer für ganz Uruguay enttäuschenden WM war bei Real gerade auch Valverde zuletzt zwar in ein Formtief geraten, das auch seine Torausbeute beeinflusste. Dann jedoch stieg die Klub-Weltmeisterschaft, die Real Madrid am Samstagabend (5:3 gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien) in dieser Form ein fünftes Mal gewann. Valverdes Nebenmann Toni Kroos holte sie sogar schon zum sechsten Mal (einmal mit dem FC Bayern), das ist Rekord.

Schon im Halbfinale gegen Al-Ahly (Ägypten) war Valverde dabei endlich mal wieder erfolgreich gewesen, beim Tor-Spektakel im Endspiel legte er noch zwei weitere Treffer nach - und wurde hinter Teamkollege Vinicius Junior als zweitbester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Besonders angenehm war der Abend auch für Trainer Ancelotti, der Valverdes ersten Treffer auffällig ausgiebig mit dem 24-Jährigen bejubelte. Es war Saisontor Nummer zehn gewesen.