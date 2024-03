Valter Chrintz nach 18 Monaten Pause mit Comeback

Knapp eineinhalb Jahre musste der schwedische Nationalspieler Valter Chrintz wegen einer schweren Knieverletzung pausieren. Ab sofort steht der 23-Jährige aber wieder auf der Platte, und zwar in einem neuen Trikot, denn fortan wird Valter Chrintz den Hanning-Kader verstärken. Der 1. VfL Potsdam und die Füchse Berlin haben sich auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt. In Potsdam soll der Rechtsaußen nun wieder Spielpraxis sammeln und sich so Schritt für Schritt zu seiner alten Form zurückkämpfen.

Nach 18 Monaten Pause kehrt Valter Chrintz auf das Spielfeld zurück - allerdings nicht für die Füchse Berlin. City-Press via Getty Images