Valorant-Weltpremiere: Fnatic verteidigt Masters-Titel

In Tokio ereignete sich am Wochenende ein Novum: Erstmals überhaupt verteidigte ein Team den Masters-Titel in Valorant. Back-to-back-Champion Fnatic sicherte sich mit dem Triumph ein fürstliches Preisgeld und die Champions-Teilnahme.

350.000 US-Dollar und die sichere Teilnahme an den Valorant Champions, der Weltmeisterschaft des Helden-Shooters. Um nicht weniger ging es in den vergangenen beiden Wochen für einige der weltweit besten Teams. Gespielt wurde in Tokio. Schlussendlich setzte sich mit Fnatic einer der großen Favoriten durch. Die Mannschaft ging als eine von vier gesetzten ins Turnier und griff erst in den Play-offs ein. Lediglich ein Einzelspiel mussten die Europäer abgeben.

Entsprechend groß war die Freude bei der eSport-Organisation aus London. "Meine Gefühle zu beschreiben, ist schwer", ließ etwa Emir Ali 'Alfajer' Beder via Twitter verlauten. "Hierher zu kommen, war nicht leicht, aber ich bin stolz, dass mein Einsatz sich bezahlt macht." Besondere Dankbarkeit sprach der vor wenigen Wochen volljährig gewordene Beder allen Anhängern aus, "die uns bis zum Ende unterstützt haben".

Back-to-back: Fnatic 2023 und 2023. Fnatic via Twitter

Teamkollege Nikita 'Derke' Sirmitev war ähnlich begeistert: "Es fühlt sich großartig an und jeder hat in diesem Turnier wirklich gut abgeliefert", sagte er auf Twitter und dankte ebenfalls den Fans. "Wir haben unsere zweite Trophäe gewonnen! Back-to-back!", so der Finne weiter. Sie sind das erste Team in der noch jungen Geschichte des eSports, denen das gelungen ist. Dominanz beweist das aber allemal.

Ganz so deutlich hatte der Brite Jake 'Boaster' Howlett das aber nicht gesehen. Denn obwohl sein Team auch das Finale mit 3:0 nach Spielen abschloss, gab er zu Protokoll: "Evil Geniuses war ein starker Gegner, auch wenn es 3:0 stand. Großen Respekt für sie!" Er spielte damit besonders auf den dritten Durchgang an.

Aufholjagd im dritten Spiel

Statt zu dominieren, musste das Team nämlich einem Rückstand von zwischenzeitlich sechs Runden hinterherlaufen. Die Wende folgte beim Stand von 7:12, dem Matchpoint von Evil Geniuses. Sieben Erfolge in Serie brachten Fnatic zum Ausgleich und Sieg in der Verlängerung.

"Wir gewinnen, wenn wir positiv bleiben und Spaß haben", sagte 'Boaster' im Siegerinterview. "In der ersten Hälfte von Bind hatten wir keinen Spaß. Aber wir haben uns zurückgekämpft, also bin ich zufrieden."

Fnatic und Evil Geniuses waren schon im Upper Bracket Finale aufeinander getroffen: Dort musste der Champion sein einziges Spiel im Turnier abgeben. EG kämpfte sich per 3:2 gegen Paper Rex dann ins Endspiel.

Über den Masters-Erfolg von Fnatic kann sich auch die EMEA-Region freuen. Als Sieger des Turniers hat das Valorant-Team seiner Heimatregion einen zusätzlichen fünften Platz für die Weltmeisterschaft im August gesichert. Während Fnatic, Team Liquid und FUT Esports bereits qualifiziert sind, duellieren sich die restlichen Teams beim Last Chance Qualifier im Juli um die verbliebenen Tickets.