Valorant Stage 1 Masters: Team Liquid gewinnt Auftakt-Spiele

Am vergangenen Wochenende startete das Valorant Masters in Reykjavik. Team Liquid legte mit zwei Siegen einen starken Start hin.

Team Liquid startet erfolgreich in das Valorant Masters. Riot Games

Das Valorant Stage 1 Masters begann am vergangenen Sonntag. Zwölf Teams aus aller Welt spielen in der isländischen Hauptstadt Reykjavik um einen Preispool von 675.000 US-Dollar. Mit Team Liquid und Fnatic sind aktuell zwei europäische Vertreter in der Gruppenphase des internationalen Turniers dabei. Unterschiedlicher hätte der Auftakt für die beiden Teams aber nicht laufen können.

Gelungener Start für Team Liquid

Team Liquid ist perfekt in das Turnier gestartet. Die niederländische eSport-Organisation hat zum Auftakt das südamerikanische Team von Krü Esports mit 2:0 besiegt. "Krü hatte es heute sehr schwer gegen uns", befand Liquid-Profi Adil 'ScreaM' Benrlitom nach dem Sieg im Livestream des Turniers.

Der junge Belgier zeigte sich ambitioniert: "Die Leute wissen, wozu Liquid fähig ist. Ich denke, wir können alle in diesem Turnier schlagen." Ihre gute Form trugen sie auch in das nächste Duell. Sie schlugen die thailändische Auswahl Xerxia mit 2:1. Der Auftakt hätte also kaum besser laufen können.

Es ist ein besonderer Moment für Liquid, denn sie sollten eigentlich gar nicht bei dem Turnier dabei sein: Ursprünglich hatte das Team die Qualifikation verpasst und ist nur als Nachrücker für FunPlus Phoenix dabei, die nicht nach Island reisen konnten.

Fnatic verpasst erfolgreichen Auftakt

Ganz anders lief es dagegen für die europäischen Kollegen von Fnatic. Diese verpassten die Chance, erfolgreich in das Turnier zu starten und unterlagen dem brasilianischen Kontrahenten Ninjas in Pyjamas deutlich mit 0:2.

Fnatic stand im letztjährigen Stage 2 Masters, das ebenfalls in Reykjavik stattfand, noch im Finale - jetzt stehen sie kurz vor dem Ausscheiden. Am Mittwoch geht es damit schon um den Verbleib im Turnier. Im Elimination Match von Gruppe A kommt es zum Duell gegen die japanische Mannschaft Zeta.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.