Valorant: Neue Partner-Liga in China angekündigt

2024 wird die Valorant Champions Tour um eine Liga reicher. Kurz nach dem Valorant-Release in China erhält das Reich der Mitte seine eigene Profi-Liga.

Dass China in Sachen Valorant-eSport über riesige Möglichkeiten verfügt, steht außer Frage. Zumindest für Leo Faria, Global Head of Valorant Esport. "Unter Beweis gestellt" habe die chinesische Community ihr Potenzial, sowohl auf Fan- als auch auf Spieler-Ebene.

Millionen-Publikum mitten in der Nacht

"Chinesische Teams haben sich kontinuierlich einen Namen bei globalen Events gemacht", fasste Faria den sportlichen Teil seiner Sicht auf dem Media Day anlässlich der Valorant Champions in Los Angeles zusammen und belegte das Fan-Interesse mit einer beeindruckenden Zahl. Eine Million Zuschauer hätten ein Gruppenspiel des chinesischen Champions-Vertreters EDward Gaming verfolgt - obwohl es um drei Uhr morgens chinesischer Zeit begonnen hatte. Dieses Engagement wolle Riot kurz nach Release des Spiels in China am 12. Juli belohnen und "die Community offiziell in unserem globalen eSport willkommen heißen".

Masters in Madrid und Shanghai

Teil dieses Schritts wird aber nicht nur die Einführung der chinesischen Liga sein. Auch ein Großevent soll es in der ersten Spielzeit in China geben: Shanghai wird 2024 eine Ausgabe der Valorant Masters ausrichten, wie Riot bereits Ende Juli bekannt gab. Eine Ausgabe? Ja. Denn ab der Saison 2024 wird es zwei Masters geben. Den Zuschlag für die zweite Ausgabe ging an die spanische Hauptstadt Madrid.

Bevor die Masters ausgespielt werden können und chinesische Teams endgültig in ihrer vollen Kraft an den Start gehen, ist allerdings noch viel zu tun. Ein intensiver Auswahlprozess steht Riot ins Haus, um die zehn Franchise-Teilnehmer zu bestimmen, die schlussendlich die neue Liga im Fernen Osten bilden.

Teamauswahl folgt

Die drei chinesischen Champions-Teilnehmer - namentlich EDward Gaming, Bilibili und FunPlus Phoenix - dürften sich aus sportlicher Sicht berechtigte Hoffnungen machen, bestätigen sie doch Farias Einschätzung der chinesischen Spielerschaft. Allerdings stehen bei Riot auch andere Aspekte auf dem Prüfstand: "Wir hoffen, dass diese Langzeitpartner können unsere Vision teilen, ihren Fokus auf langfristige und nachhaltige Entwicklung legen und zum gesamten Ökosystem des Valorant eSports beitragen."

Welche Teams diesen Ansprüchen gerecht werden und schlussendlich die chinesische Liga bilden, soll sich im späteren Jahresverlauf klären.