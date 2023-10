Valorant: Infos zu eSport, Night Market und PS4-Release

Wann kommt Valorant für die PS4? Diese Frage stellen sich viele momentan. Wir sagen euch, wo ihr das Spiel von Riot Games kostenlos runterladen könnt und welche Infos es sonst noch gibt.

Valorant wurde Anfang Juni 2020 auf dem PC von Entwickler Riot Games veröffentlicht. Der Multiplayer-Ego-Shooter hat seitdem eine stätig wachsen Fanbase erreicht. Vor allen der eSport hat für Valorant eine größere Bedeutung über die Jahre bekommen. Bekannte Teams wie Team Liquid, Fnatic, Ninjas in Pyjamas oder BIG spielen in den Valorant-Turnieren mit.

Valorant eSports

Im Februar startete die neue Saison 2022 mit den Valorant Challengers. Bis Oktober hat Riot Games die Season geplant und die Events bis dahin schon mal grob durchgetaktet. Als nächstes großes Event steht im April das Valorant Masters Reykjavík an. Wegen des Ukraine-Krieges wurde die Champions Tour im März kurz unterbrochen und nicht mit allen Teams wieder begonnen. Vom 10. bis 24. April kämpfen die qualifizierten Teams um Punkte und Preise. Es ist auch das erste Event der VALORANT Champions Tour 2022. Im Oktober wir das der Valorant Champion der VCT ermittelt.

Der Kalender der aktuellen Valorant-Saison. Riot Games

Die erste Weltmeisterschaft in Valorant wurde im Dezember 2021 abgehalten. Mit 3:2 konnte sich die europäische Organisation Acend gegen Gambit Esports aus Russland durchsetzen. Als Außenseiter ins Finale gekommen, konnte sich das Team mit Sitz in Österreich dennoch behaupten und ging als erster Valorant-Weltmeister in die Geschichte ein - und das vor über 1 Million Zuschauer.

Der Zeitplan der Masters Reykjavík Riot Games

Die Übertragung der Turniere wird in vielen Sprachen stattfinden. Den englischen Valorant-Kanal könnt ihr hier auf Twitch finden. Wer sich die Matches lieber mit deutschen Kommentatoren anschaut, der kann bei der Valorant League auf Twitch vorbeischauen.

Valorant Night Market

Sehr beliebt bei den Spielern ist der Valorant Night Market, auch Nachtmarkt genannt. Im Spiel erscheint der Markt zu unbestimmten Zeiten, die erst im Verlauf des Monats bekannt gegeben werden. Wenn er offen hat erhalten die Spieler eine Sammlung aus sechs zufällig ausgewählten Waffenskins. Diese Skins sind mit Rabatten versehen, die nur dem Spieler dann zur Verfügung stehen. Zwar gibt es die Skins auch ganz normal im Valorant Shop, aber eben ohne Rabatt. Der nächste Night Market in Valorant soll außerdem schon am 7. April losgehen.

Valorant kostenlos herunterladen

Um im Night Market zu stöbern müsst ihr aber erstmal Valorant installiert haben. Da es sich beim dem Shooter um einen Free to Play-Titel handelt, ist das Spiel also kostenlos. Um das Spiel herunterladen zu können, müsst ihr euch erst ein Riot-Konto anlegen. Habt ihr bereits eines, kann es losgehen, ansonsten müsst ihr euch erst registrieren. Klickt auf der offiziellen Valorant-Website auf "Kostenlos spielen" und folgt den Anweisungen. Über den Epic Store lässt sich das Game ebenfalls herunterladen.

Wann kommt Valorant für PS4?

Wann kommt Valorant für die Konsole raus? Diese Frage beschäftigt momentan viele Fans, denn der Multiplayer-Ego-Shooter wäre wie gemacht für diese Plattform. Riot Games hatte sich bisher aber nur auf den PC konzentriert. Momentan ranken sich viele Gerüchte um einen möglichen PS4 Release von Valorant. Einige Stellenausschreibungen von Riot Games befeuern das nun. So sucht der Entwickler auf seiner Jobseite nun mehrere Stellen für Valorant im Konsolenbereich.

Valorant für PlayStation und Xbox geplant?

Insgesamt drei Stellen sind für den Konsolenbereich für Valorant ausgeschrieben. Darunter auch ein Manager für Software Engineering Console Tech. Unter den Qualifikationen wird Erfahrung in der PlayStation oder Xbox-Entwicklung gesucht. Außerdem werden Game Designer für die Konsole gesucht. Das alles lässt darauf schließen, das man die Entwicklung für eine Konsolen-Version von Valorant vorantreibt.

Wann das Game auf die neuen Plattformen kommt, steht aber noch in den Sternen, ebenso ob man neben der PlayStation auch noch die Xbox mit ins Bot holen will. Als nächstes wird Riot aber erstmal eine Mobile-Version von Valorant veröffentlichen. Diese wird Ende 2022, Anfang 2023 prognostiziert.

