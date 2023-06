Valorant Challengers: CGN Esports verteidigt als erstes Team den Titel

CGN Esports hat am Wochenende Geschichte geschrieben. Als erstes Valorant-Team verteidigte die Organisation den Challengers-Titel in der DACH-Region.

Die Reise zum historischen Back-to-back-Triumph vollendeten die Kölner spektakulär: Im Endspiel gegen MOUZ ging es im Best-of-five über die volle Distanz. Zunächst hatte CGN auf Haven vorgelegt, musste sich dann aber auf Lotus und Ascent geschlagen geben. Den Matchball ließ die Organisation aus Hamburg im vierten Spiel jedoch liegen. CGN erzwang auf Bind das finale Match und sicherte sich anschließend auf Fracture den erneuten Split-Sieg.

Damit wiederholte das 2020 gegründete eSport-Team den Erfolg aus dem Finale des Upper Bracket, in dem MOUZ im Best-of-three mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte. Nach der Regular Season ein durchaus überraschendes Ergebnis, war der Hamburger Vertreter doch mit deutlichem Abstand als Erstplatzierter in die Play-offs eingezogen, während CGN durchwachsen aufgespielt hatte.

Wir haben es als Team durchgezogen. Luca 'Azury' Sammer

"Das war vermutlich die schlechteste Serie, die ich je hatte", ordnete Luca 'Azury' Sammer via Twitter den lange Zeit eher unterwältigenden Saisonverlauf des Titelverteidigers ein. Dass dieser sich schlussendlich doch wieder die Krone aufsetzte, lag für Sammer am starken Kollektiv. "Wir haben es als Team durchgezogen", befand er und bedankte sich bei Finalgegner MOUZ für ein "verrücktes Spiel".

Ein verrücktes Spiel, durch das sich die Kölner Valorant-Mannschaft nun bei einem noch nie dagewesenen Turnier beweisen darf: Dem Valorant Ascension. Das Event dient im neu geschaffenen Ligensystem von Riot als Erweiterung des Challenger-Spielbetriebs und Brücke zur Valorant Champions Tour (VCT), der höchsten Spielklasse im Helden-Shooter.

Wie geht es im neuen Ligensystem weiter?

In drei Regionen (America/EMEA/Pacific) werden die jeweiligen Champions der Challenger-Splits aufeinandertreffen und um den Einzug in die VCT spielen. Für CGN geht es in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) um den ganz großen Wurf. Die Konkurrenz hat es dabei allerdings in sich. Aus dem Mittleren Osten ist etwa eSport-Größe Team Falcons dabei. Der italienische Vertreter Dsyre hat sich als eSport-Partner von Juventus Turin einen Namen gemacht. Insgesamt treten in der EMEA-Region zehn Teilnehmer zu Valorant Ascension an.

Ob es CGN Esport auch in diesem Feld gelingt, sich zu behaupten, zeigt sich ab dem 30. Juni. Dann startet das erste Valorant Ascension, dessen Play-offs auf dem Berliner Messegelände ausgetragen werden.