Benzemas Doppelpack bringt Real an die Spitze - Leon sieht Rot

Karim Benzema hat Real Madrid zu einem hart erarbeiteten Auswärtssieg in Valladolid geführt. Die Blancos gewannen eingeleitet durch einen VAR-Elfmeter mit 2:0 und zogen damit am FC Barcelona vorbei.

Doppelpack in der Schlussphase: Karim Benzema. Getty Images

Geglückter Start für Real Madrid nach der WM-Pause. Der Rekordmeister Spaniens nahm die Hürde Valladolid per 2:0-Sieg, musste aber jede Menge Geduld aufbringen und das Studium von TV-Bildern abwarten, bis der Erfolg in die Wege gebracht werden konnte.

Es war ein in vielen Phasen interessantes Spiel, in dem Carlo Ancelotti auf Eder Militao verzichten musste und beispielsweise auf Modric, Tchouameni und Camavinga zunächst freiwillig verzichtete. Alaba, Kroos, Benzema standen nicht WM-geplagt in der Startformation.

Courtois muss sich strecken

Das heimische Real überließ dem Favoriten zunächst das Feld, der auch durch Asensios Flachschuss und Ceballos' gekonntes Nachsetzen die erste dicke Doppelchance hatte (10.). Valladolid zeigte sich aber im weiteren Verlauf: Aguado prüfte Courtois mit seinem ersten Scharfschuss, der zweite verfehlte das Tor haarscharf (36., 37.). Mit 0:0 ging es in die Pause.

Im zweiten Abschnitt brauchten die Königlichen weiter Geduld gegen in der Defensive dicht gestaffelt stehende Hausherren. In der Schlussphase kochten dann die Emotionen hoch: Ein VAR-Handelfmeter brachte den Madrilenen in der 83. Minute das 1:0 durch Benzema, die Hausherren waren erbost - auf dem Feld und auf den Rängen. Sergio Leon sah Rot.

Camavinga zieht an, Benzema vollendet

In Unterzahl war Valladolid verloren, ein Schnellangriff der Gäste über Camavinga und Benzema brachte letztlich die Entscheidung (89.), dem Weltfußballer sein siebtes Saisontor - und den Blancos die vorübergehende Tabellenführung.

Das bitter enttäuschte Real Valladolid bestreitet sein erstes Spiel des neuen Jahres im Rahmen der Copa del Rey am 4. Januar ab 21 Uhr bei Deportivo Alaves, bevor nur drei Tage später der Ligaalltag wartet. Dann geht es per Flieger in Richtung Balearen, wo Valladolid ab 18.30 Uhr auf den RCD Mallorca trifft (7. Januar).

Real Madrid gastiert am 3. Januar ab 21 Uhr bei Fünftligist (!) Polideportivo Cacereno im Sechzehntelfinale der Copa del Rey. In der Liga sind die Königlichen am 7. Januar ab 16.15 Uhr zu Gast beim FC Villareal.