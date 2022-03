Valerien Ismael ab sofort neuer Trainer von Besiktas

Von zuletzt Englands zweiter Liga mit West Bromwich geht es für Valerien Ismael nun zum amtierenden türkischen Meister Besiktas Istanbul. Aktuell steht Besiktas nur auf Rang acht.

Valerien Ismael wird künftig in der Türkei trainieren. imago images/PRiME Media Images

Der Franzose hatte zuletzt von Juli 2021 bis Anfang Februar 2022 West Bromwich Albion in der englischen Championship trainiert. Entlassen wurde Ismael nach 31 Spielen und einem Punkteschnitt von 1,45.

Bei Besiktas war von Anfang Dezember 2021 bis zuletzt Önder Karaveli Cheftrainer gewesen. Karaveli hatte zwar mit einem positiven Trend begonnen, vor der Länderspielpause aber nur zwei Punkte aus vier Spielen geholt - darunter auch die 1:2-Niederlage im bedeutenden Spiel bei Rivale Galatasaray Istanbul.

In der Süper Lig befindet sich Besiktas aktuell nur auf Tabellenrang acht, ist jedoch auch nur drei Punkte von den Plätzen entfernt, die für das internationale Geschäft berechtigen.

Siebte Station als Chefcoach

Für Ex-Profi Ismael ist Besiktas bereits die siebte Station als Cheftrainer seit 2014. Zuvor hatte er Nürnberg (2014), Wolfsburg (2016/17), Smyrnis in Griechenland (2018), Linz in Österreich (2019/20), Barnsley (2020/21) und eben West Brom in England (2021/22) trainiert.