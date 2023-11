Valentin Lässig entscheidet Bruderduell für Hoffenheim - Stuttgarts Drakas fliegt kurz nach Einwechslung

Die TSG Hoffenheim II verkürzte am Dienstag durch ein spätes 2:0 gegen den FC-Astoria Walldorf den Rückstand zur Spitze auf zwei Zähler. Tags darauf teilten sich die SG Barockstadt und der VfB Stuttgart II die Punkte.

Lässig bringt Hoffenheim II auf Kurs

Hoffenheim erwischte einen guten Start. Die Gäste aus Walldorf hatten Glück, dass Bischofs abgefälschter Versuch nur an den Pfosten klatschte (4.). In der 13. Minute vereitelte FCA-Schlussmann Von der Felsen die nächste gute Sinsheimer Chance, als er stark gegen Kalambayi klärte, der gut in Szene gesetzt wurde. Ansonsten war nur wenig los vor beiden Toren, "Hoffe zwo" war zwar am Drücker, rannte gegen die aufmerksame Gästedefensive aber vergeblich an. Mal wieder eine bessere Torannährung gab es erst kurz vor Ende des ersten Durchgangs, als Tohumcu Von der Felsen aus der zweiten Reihe prüfte. Von den Gästen war offensiv dagegen kaum Aktionen wahrzunehmen - auch nach der Halbzeit. Die Bundesliga-Reserve dagegen zog das Tempo in der Schlussphase nochmals an und belohnte sich. Valentin Lässig war es schließlich, der nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus die Heimelf in Führung schoss und damit Bruder Emilian und Walldorf auf die Verliererstraße brachte. Der FCA warf nun noch einmal alles nach vorne - ohne Erfolg allerdings. Für die Entscheidung sorgte bereits in der Nachspielzeit Joker Djuric, der nach einem Konter über Breitenbücher den 2:0-Endstand markierte. Damit schnappten sich die Sinsheimer den 3. Platz.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Stuttgarts Drakas fliegt kurz nach Einwechslung

Mit über einer Dreiviertelstunde Verspätung rollte der Ball am Mittwochabend im Stadion Johannisau - das Schiedsrichtergespann stand bei der Anreise den Witterungsbedingungen geschuldet im Stau. Auf schwierigem Untergrund stand der Kampf im Verdergrund. Den nahm die SG Barockstadt zunächst besser an, hatte durch Petö, der knapp verzog, die erste Chance des Spiels (5.). Kurz darauf fiel Petö im Laufduell mit Groiß, die Heim-Fans forderten eine Notbremse, Schiedsrichter Waldingers Pfeife blieb jedoch stumm. Der VfB-Nachwuchs brauchte 24 Minuten bis zum ersten vernünftigen Abschluss. SGB-Keeper Zapico war gegen Kapp zur Stelle. Ansonsten prägten Ungenauigkeiten und Stockfehler den Großteil des ersten Durchgangs. Nach dem Seitenwechsel verpasste Fuldas Grobelnik zunächst eine Hillmann-Hereingabe knapp (52.). Auf VfB-Seite war es wieder Groiß, der in der 58. Minute im letzten Moment nach einem Eckball noch geblockt wurde. Kurz darauf prüfte Petö VfB-Keeper Seimen (61.). Nur 60 Sekunden später kochten die Emotionen hoch - inklusive Rudelbildung. Stuttgarts frisch eingewechselter Drakas räumte Hillmann ruppig ab, sah dafür glatt Rot. Obwohl ein Spieler mehr gelang es der Heimelf in der letzten halben Stunde nicht, für die Entscheidung zu sorgen. Es blieb beim torlosen Unentschieden.