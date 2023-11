Valentin Lässig entscheidet Bruderduell für Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim II verkürzte am Dienstag durch ein spätes 2:0 gegen den FC-Astoria Walldorf den Rückstand zur Spitze auf zwei Zähler. Tags darauf empfängt die SG Barockstadt noch den VfB Stuttgart II.

Lässig bringt Hoffenheim II auf Kurs

Hoffenheim erwischte einen guten Start. Die Gäste aus Walldorf hatten Glück, dass Bischofs abgefälschter Versuch nur an den Pfosten klatschte (4.). In der 16. Minute vereitelte FCA-Schlussmann Von der Felsen die nächste gute Sinsheimer Chance, als er stark gegen Kalambayi klärte, der gut in Szene gesetzt wurde. Ansonsten war nur wenig los vor beiden Toren. Erst nach der Pause gab es mal wieder eine bessere Torannährung, als der frisch eingewechselte Tohumcu Von der Felsen aus der zweiten Reihe prüfte. Von den Gästen war offensiv dagegen kaum Aktionen wahrzunehmen. Die Bundesliga-Reserve dagegen zog das Tempo in der Schlussphase nochmals an. Valentin Lässig war es schließlich, der nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus die Heimelf in Führung stocherte und damit Bruder Emilian und Walldorf auf die Verliererstraße brachte. Für die Entscheidung sorgte bereits in der Nachspielzeit Djuric mit dem Treffer zum 2:0-Endstand. Damit schnappen sich die Sinsheimer den 3. Platz.

SG Barockstadt empfängt VfB II

Außerdem soll mittwochs der Ball bei der SG Barockstadt rollen. Für die Gören-Elf beginnt das schwere Restprogramm vor der Winterpause mit der Begegnung vor heimischer Kulisse gegen den VfB Stuttgart II. Am Samstag kommt der SGV Freiberg ins Stadion Johannisau. Eine Woche später wartet zum Jahresabschluss das Auswärtspartie beim FC Homburg.