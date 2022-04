Valencia lässt Ulm keine Chance - Riesen verlieren erstes Viertelfinal-Spiel

Ratiopharm Ulm hat im Eurocup eine herbe Niederlage einstecken müssen. Besser lief es auch nicht für die MHP Riesen Ludwigsburg in Rumänien.

Für Ulm ging es im Gastspiel beim spanischen Topklub aus Valencia um nicht mehr viel: die Donaustädter haben bereits Platz 8 in der Gruppe B sicher und stehen damit in der Finalrunde des Eurocups. Beim abschließenden Gruppenspiel bot Head Coach Jaka Lakovic einige Nachwuchskräfte auf und verschaffte dem einen oder anderen Youngster damit Spielpraxis.

Anders die Ausgangslage bei den Hausherren: Valencia, unter anderem mit dem ehemaligen Berliner Martin Hermannsson in seinen Reihen, benötigte noch einen Sieg, um den zweiten Platz endgültig zu sichern. Entsprechend motiviert ging der viermalige Eurocup-Sieger die Partie gegen den aktuellen Bundesliga-Vierten an und verschaffte sich schnell eine komfortable Führung. Schon zur Pause lag Valencia mit 22 Punkten vorne und setzte sich spätestens im dritten Abschnitt ab. Das Schlussviertel, das sogar zugunsten Ulms ausfiel (26:21), hatte kein Gewicht mehr, am Ende stand eine klare 71:103-Niederlage für die Gäste.

"Mit den Umständen und unserer jungen Mannschaft hatte Valencia das Spiel komplett auf ihrer Seite. Ich will Valencia zum Sieg und dem zweiten Platz gratulieren, natürlich wünsche ich ihnen auch viel Glück in den Play-offs", sagte Lakovic. "Für unsere jungen Spieler war es eine gute Möglichkeit Spielpraxis zu sammeln, die während der Saison bei dem ein oder anderen vielleicht fehlte."

Während bei den Deutschen vor allem Karim Jallow (19 Punkte) herausstach, überzeugten bei Valencia Bojan Dubljevic (19) und Youngster Guillem Ferrando (13 Assists, Klubrekord auf europäischer Ebene).

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind derweil mit einer knappen Niederlage in die Viertelfinalserie der Basketball-Champions-League gestartet. Der Bundesligist verlor am Dienstag das erste Duell bei U-BT Cluj-Napoca mit 73:76 (34:37). Damit ist der Druck nun schon hoch: Bei einer zweiten Niederlage gegen den rumänischen Klub (am 13 April) scheiden die Schwaben aus. Insgesamt kann es nur drei Duelle geben.

Die Ludwigsburger erwischten am Dienstag durch gewohnt aggressive Verteidigung den besseren Start, fanden offensiv aber nicht ihren Rhythmus: Im ersten Viertel erzielten die Gäste in emotionaler und hitziger Atmosphäre nur 13 Punkte. Im zweiten Durchgang brachte das Team von Trainer John Patrick den Ball immer wieder in Korbnähe, vor allem Ethan Happ überzeugte dort. Zur Pause lagen die Ludwigsburger dennoch mit 34:37 zurück.

Durch einen 13:2-Lauf Mitte des dritten Durchgangs holte sich der Bundesligist zunächst das Momentum, im letzten Durchgang drehte Cluj-Napoca durch einige erfolgreiche Dreier aber die Partie. In den Schlusssekunden hatte Ludwigsburgs Topscorer Jonah Radebaugh (16 Punkte) die Chance zum Ausgleich, doch er verfehlte seinen Dreier.

Das Viertelfinale in der Champions League wird im «Best of three«-Modus ausgetragen. Das Team, das als erstes zwei Spiele gewonnen hat, zieht ins Halbfinale ein. Am 13. April empfangen die Ludwigsburger den Club aus Rumänen zur zweiten Partie.