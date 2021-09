Real Madrid dreht Partie spät: Benzema setzt den Schlusspunkt

In der Partie zwischen dem Tabellendritten und -zweiten konnte Valencia früh gute Leistungen abrufen. Anschließend gingen die Gastgeber auch in Führung, doch den Sieg konnten sie nicht über die Zeit bringen. Madrids Sturm-Duo aus Vinicius Jr. und Benzema drehte das Spiel spät zugunsten der Madrilenen.

Valencias Trainer José Bordalas wechselt im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen Osasuna auf zwei Positionen. Foulquier rückt für Gaya in die Verteidigung und Duro für Cheryshev ins Mittelfeld.

Real-Coach Carlo Angelotti bringt im Vergleich zum 5:2-Sieg gegen Celta Vigo einen neuen Spieler von Beginn an. Ex-Bayern-Star Alaba steht für Miguel in der Anfangsformation.

Die Gastgeber starteten etwas besser in das Topspiel, als die Gäste aus Spaniens Hauptstadt, die, aufgrund des frühen Pressings von Valencia, nur schwer ins Spiel fanden. Die Partie zwischen dem Tabellendritten und -zweiten wurde zudem durch Verletzungspech gebremst. Bereits früh musste Valencias Trainer Bordalas verletzungsbedingt wechseln (15., 24.). Anschließend musste auch Ancelotti verletzungsbedingt wechseln. Vazquez ersetzte Carvajal (26.). So verlief die erste Hälfte belebt, jedoch ohne rechte Torchancen, bis Paulista Courtois mit seinem guten Kopfball (43.) prüfte.

Nach dem Seitenwechsel legte Valencia sofort los und erarbeitete sich frühe Torchancen (46., 51.). Die Bemühungen wurden in der zweiten Hälfte durch Duro belohnt, der nach einer Flanke ins lange Eck abschloss (66.) und seine Mannschaft in Führung brachte. Nach dem verdienten Führungstreffer wirkte Real Madrid wie ausgewechselt und Benzema bekam die erste Chance kurz danach (70.).

Real Madrids Helden-Duo

Erst spät in der Partie zündete der Rekordmeister den Offensiv-Turbo und drehte mit dem Duo aus Vinicius Jr. (86.) und Benzema (88.) die Partie. Beide Angreifer legten sich die Tore gegeseitig auf. Die belebte und umkämpfte Schlussphase gehörte wieder Valencia, doch für ihren insgesamt starken Auftritt konnten sich die Hausherren nicht belohnen. So gehen die Gastgeber nach einer guten Vorstellung im Topspiel leer aus.

Für Valencia steht am Mittwoch das Gastspiel beim FC Sevilla an (19:30). Real Madrid, nach dem Sieg gegen Valencia Tabellenführer, empfängt ebenfalls am Mittwoch RCD Mallorca (22 Uhr).