Vagnomans Comeback ist nicht in Sicht

Seit Juni plagt sich Stuttgarts Josha Vagnoman mit einer Fußverletzung herum. Und ein Comeback des 22-Jährigen ist nicht in Sicht.

Kurz nachdem der Rechtsverteidiger im Juni im letzten Gruppenspiel bei der U-21-Europameisterschaft in Georgien beim 0:2 gegen die Auswahl Englands verletzt ausgewechselt werden musste, waren alle Beteiligten noch vorsichtig optimistisch. Ein Schlag auf den Fuß wurde anfangs vermeldet und nicht als gravierend eingeschätzt und deswegen mit der Rückkehr des 22-Jährigen nach dessen verlängertem Nationalspieler-Urlaub Mitte Juli im Zuge des Trainingslagers gerechnet. Doch daraus wurde nichts. Schlimmer noch: Bis heute ist Vagnoman noch nicht auf den Rasen zurückgekehrt. Und sein Comeback ist nicht in Sicht.

Der anfängliche Schlag auf den Fuß entpuppte sich als Mittelfußbruch. Eine heikle Blessur, die extrem viel Geduld verlangt, um richtig auszuheilen und um keine schwerwiegenden Folgeschäden zu riskieren. Vagnoman, dessen Ausfall Pascal Stenzel zu mehr Einsatzzeit für sich nutzte, arbeitet seit Wochen fleißig in der Reha. Doch der betroffene Knochen des Rechtsfüßers scheint noch nicht soweit belastbar zusammengewachsen zu sein, um wieder gefahrlos laufen oder sogar wieder gegen den Ball treten zu können.

Ist die verletzte Stelle nicht ausreichend verknöchert, droht ein erneuter Bruch und im schlechtesten Fall eine Operation, bei der dem Spieler womöglich eine Platte eingesetzt werden müsste. Die Zeit der Rekonvaleszenz würde sich weiter hinausziehen. So bleibt den Stuttgartern und ihrem Nationalspieler nicht viel mehr übrig, als abzuwarten.

Noch zwei Wochen warten auf Undav?

Nicht mehr ganz so lange müssen die Schwaben wohl auf Deniz Undav warten. Der Neuzugang von Brighton Hove & Albion zog sich kurz nach seiner Verpflichtung beim Schusstraining einen Außenbandanriss im Knie zu. Mittlerweile ist der 27-jährige Stürmer wieder ins Individualtraining eingestiegen und absolviert bereits erste Laufrunden. In etwa zwei Wochen, so vorsichtige Prognosen, könnte Undav wieder zur Mannschaft stoßen.