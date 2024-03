Vagnoman wartet auf Nagelsmann

Nach einem verletzungsbedingt unglücklichen Start in die neue Spielzeit findet Josha Vagnoman langsam wieder in Form. Der rechte Flügelmann nimmt Fahrt auf und hofft auf einen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Angesichts seiner umfangreichen Krankenakte, in der so ziemlich alles an Verletzungen dokumentiert ist, was sich ein junger Profi zuziehen kann, hatte man Vagnoman zu Beginn dieser Saison mit Fragezeichen auf der Rechnung. Wann und wie würde der Flügelmann, der wegen eines im Sommer 2023 erlittenen Mittelfußbruchs monatelang die Krankenstation der Schwaben öfter besuchte als die Mannschaft, wieder in Tritt kommen?

Zurück im Kreis der Leistungsträger

Viel Geduld und so mancher Zweifel lagen zwischen dem ersten Pfiff der Saison und Vagnomans erstem Einsatz. Ausgerechnet am 11. Spieltag am 11.11.2023 betrat der gebürtige Hamburger erstmals wieder den Rasen. Beim 2:1 über Borussia Dortmund in der 67. Minute. Seither hat sich der 23-Jährige in die Startformation der Stuttgarter zurück gekämpft.

Mit Anlauf, Schritt für Schritt und mit punktuellen Höhepunkten. Am 19. Spieltag gelang dem in seiner Karriere vom Verletzungspech über Gebühr Geplagten ein Treffer beim 5:2 gegen RB Leipzig, zuletzt erzielte er beim 3:2 in Wolfsburg ein weiteres Tor. Nachdem ihm zuvor bereits ein Treffer wegen Abseitsstellung aberkannt worden war. "Im ersten Moment war es ärgerlich", so der frühere HSV-Spieler. "Aber gleichzeitig dachte ich: Die Chance kommt wieder. Darauf werde ich hinarbeiten. Und das hat dann auch geklappt." Statt der 56. Minute trug er sich in der 77. Minute in die Torschützenliste ein.

Vagnoman träumt von der EM

Den Treffer bejubelte Vagnoman mit einem fiktiven Telefonhörer in der Hand. Wohl eher kein Zeichen an seinen Mobilfunkanbieter und eher eines an Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Kontakt gab es keinen", erklärt der 23-Jährige, der Ende März 2023 (beim 2:3 gegen Belgien) sein bisher erstes und einziges Länderspiel in der A-Nationalmannschaft bestreiten durfte. Angesichts ansteigender Form träumt auch er von der Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer - ohne sich Druck zu machen. "Ich bin ganz entspannt, versuche weiter beim VfB Gas zu geben. Dann wird man sehen, was am Ende dabei rauskommt."

Der Flügelspieler, der alle U-Mannschaften des DFB von der U 17 bis zur U 21 durchlaufen hat, könnte einer von bis zu fünf Stuttgarter Profis sein: Neben Vagnoman machen sich auch Chris Führich, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton Hoffnungen auf einen Kaderplatz.

Sie alle träumen von internationalen Turnieren und am besten noch Titeln, die ein anderer bereits erlebt und errungen hat: Maxi Herwerth. Der 18-jährige Innenverteidiger, der bei der U 19 des VfB zu den Leistungsträgern gehört, bereits bei den Profis reinschnuppern durfte und im Dezember des Vorjahres mit der deutschen U 17 Weltmeister wurde, unterschrieb nach kicker-Informationen jetzt einen Kontrakt bis 2027.