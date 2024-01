Vagnoman punktet in ungewohnter Rolle

Gegen Gladbach war Josha Vagnoman einer der wenigen VfB-Profis, die auch mal positiv auffallen konnten. Auf ungewohnter Position und mit dem Stuttgarter Ehrentreffer bei der ärgerlichen 1:3-Niederlage.

Bisher war es eher nicht seine Saison. Die ersten zehn Spieltage musste Josha Vagnoman aus verletzungsbedingten Gründen aussetzen. Die Rehabilitation nach seiner Fußverletzung dauerte gefühlte Ewigkeiten. Mit langsamen Schritten kämpfte sich der 23-Jährige erst zurück ins Mannschaftstraining, an einen Spieltagskaderplatz, an Einwechslungen und schließlich an die Startformation des Tabellendritten heran. Dieser gehörte er auch zum Re-Start der Bundesliga an. In etwas ungewohnter Rolle auf der rechten Offensivseite.

"Bei mir ist immer Zug nach vorne dabei. Und wenn ein Tor dabei rumkommt, freue ich mich natürlich. Aber diesmal stehen wir mit leeren Händen und ohne Punkte da. Daher ist das nicht so wichtig", so der gelernte rechte Außenverteidiger, der sich in der ersten Hälfte den uninspirierten Kollegen anpasste und eine Leistung mit Licht und Schatten bot.

Was Sebastian Hoeneß hinterher auch kritisierte. "In der ersten Hälfte hat bei Josha, wie bei allen, gerade in der Offensive ein bisschen etwas gefehlt", erklärt der Cheftrainer. "Ich hätte mir ein bisschen häufiger ein bisschen mehr Breite gewünscht. Wir hatten zu wenig Breite. Da haben wir es Gladbach ein bisschen zu einfach gemacht. Das galt für Josha auf der einen wie für Chris (Führich, Anm. d. Red.) auf der anderen Seite."

Im Gegensatz zu seinem Nationalspieler-Kollegen vom anderen Flügel konnte sich Vagnoman nach der Pause und dank einer besseren Darbietung mit einem Treffer belohnen. Einen sehenswerten dazu. Von der Strafraumgrenze ins linke lange Eck des Gladbacher Tores zum zwischenzeitlichen 1:2. Der 23-Jährige war laut Trainer bei den Offensivbemühungen der Schwaben "immer wieder dabei. Aber hier und da hat die Präzision gefehlt." Wobei das dem Coach zufolge für alle Spieler galt, "nicht nur für Josha". Dem Hoeneß "ein super Tor" attestiert.

Vagnomans Rolle in Bochum noch unklar

Für Gladbach habe sich der frühere Hamburger seinen Einsatz verdient, indem er "eine gute Vorbereitung gespielt und ein sehr gutes Testspiel" (beim 6:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth) absolviert hat. Am Samstag in Bochum dürfte der gebürtige Hamburger wieder dabei sein. Die Frage ist eher, auf welcher Position.

Nachdem die Kombination Vagnoman offensiv und Pascal Stenzel in der Viererkette defensiv dahinter vor allem in der ersten Hälfte nicht die erwarteten Impulse brachte, und der VfB nach der Pause im 3-4-3 ohne Stenzel besser aufspielte, liegt ein Personalwechsel im Bereich des Möglichen. Im der gewohnten 4-2-3-1-Formation könnte Vagnoman wieder nach rechts hinten beordert werden. In einem 3-4-3 könnte er vor der Dreierabwehr die rechte Schiene bespielen. Beide Male mit Jamie Leweling vor sich.