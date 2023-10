Vader holt Gesamtwertung - Kooij gewinnt Schlussetappe in China

Das niederländische Team Jumbo-Visma hat auch dem letzten World-Tour-Rennen des Jahres seinen Stempel aufgedrückt. Die Schlussetappe der Tour of Guangxi entschied Olav Kooij im Sprint für sich, der Gesamtführende Milan Vader verwaltete seinen Vorsprung.

Gesamtsieger in China: Milan Vader (Mi.), der vor Rémy Rochas (li.) und Ethan Hayter triumphierte. IMAGO/Sirotti

Bei allen drei großen Landesrundfahrten des Jahres stand ein Fahrer des niederländischen Ausnahme-Teams Jumbo-Visma am Ende ganz oben auf dem Podest. Ein Bild, das sich auch beim letzten World-Tour-Etappenrennen des Jahres nicht verändern sollte. Mit dem Tageserfolg auf der sechsten und letzten Etappe der Guangxi-Rundfahrt sowie dem erfolgreichen Verteidigen der Gesamtführung unterstrich die niederländische Equipe auch in China ihre Vormachtstellung.

Das abschließende Teilstück über 168,30 Kilometer mit Start und Ziel in der südchinesischen Stadt Guilin endete wie erwartet im Massensprint, bei dem sich Olav Kooij (Niederlande) an seinem 22. Geburtstag vor dem Kolumbianer Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) und Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) aus Großbritannien durchsetzte und seinen zweiten Tagessieg in Fernost bejubeln durfte.

Erster großer Erfolg für Vader auf der Straße

Kooijs Team Jumbo-Visma durfte sich im Ziel wie erwähnt nicht nur über den dritten Etappenerfolg freuen, sondern auch über den Gewinn der Gesamtwertung. Milan Vader, der mit seinem Tagessieg bei der Bergankunft auf der vierten Etappe den Grundstein dafür gelegt hatte, verwaltete seine sechs Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Rémy Rochas vom Team Cofidis. Der Tagesdritte Hayter schob sich dank der Bonussekunden beim Zwischensprint sowie im Finale noch auf Rang drei vor.

Als bester Deutscher im Gesamtklassement beendete Juri Hollmann (Hürth/Movistar Team) die Rundfahrt als 29. knapp vor Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) auf Rang 30. Für Vader, der sich bei der Baskenland-Rundfahrt im vergangenen Jahr schwer verletzt hatte, ist es der erste große Erfolg auf der Straße. Auf dem Mountainbike wurde der 27-Jährige bereits mehrmals niederländischer Meister sowie im Jahr 2019 EM-Dritter.

6. Etappe Guilin/China - Guilin/China (168,30 km), 17.10.2023:

1. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma 3:34:50 Std.; 2. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates + 0 Sek.; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 4. Arvid de Kleijn (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team; 5. Dusan Rajovic (Serbien) - Bahrain Victorious; 6. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers; 7. Arnaud De Lie (Belgien) - Lotto Dstny; 8. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 9. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny; 10. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis; ... 13. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich; 54. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team; 69. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 71. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny; 74. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 92. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 28

Gesamtwertung Einzel, Endstand nach der 6. Etappe:

1. Milan Vader (Niederlande) - Jumbo-Visma 21:17:17 Std.; 2. Rémy Rochas (Frankreich) - Cofidis + 6 Sek.; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 11; 4. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 14; 5. Tim Wellens (Belgien) - UAE Team Emirates + 16; 6. Louis Barre (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 17; 7. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 18; 8. Jesus David Pena Jimenez (Kolumbien) - Team Jayco AlUla; 9. Felix Großschartner (Österreich) - UAE Team Emirates; 10. Sylvain Moniquet (Belgien) - Lotto Dstny; ... 29. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 1:10 Min.; 30. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 44. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 2:55; 50. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 4:15; 60. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 7:00; 65. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 7:49; 82. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 13:57; 87. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich + 16:54; 92. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 18:28

Bergwertung, Endstand nach der 6. Etappe:

1. Frederik Wandahl (Dänemark) - Bora-hansgrohe 73 Pkt.; 2. Dries De Bondt (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 29; 3. Ryan Mullen (Irland) - Bora-hansgrohe 21; 4. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team 20; 5. Tim Wellens (Belgien) - UAE Team Emirates 15; 6. Johan Jacobs (Schweiz) - Movistar Team 15; 7. Felix Großschartner (Österreich) - UAE Team Emirates 12; 8. Oscar Rodriguez Garaikoetxea (Spanien) - Movistar Team 10; 9. Jens Reynders (Belgien) - Israel-Premier Tech 9; 10. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team 6; ... 15. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team 4; 16. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny 4

Sprintwertung, Endstand nach der 6. Etappe:

1. Dries De Bondt (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 58 Pkt.; 2. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma 50; 3. Jonathan Milan (Italien) - Bahrain Victorious 34; 4. Jens Reynders (Belgien) - Israel-Premier Tech 30; 5. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates 29; 6. Arvid de Kleijn (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team 26; 7. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers 23; 8. Jensen Plowright (Australien) - Alpecin-Deceuninck 20; 9. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 18; 10. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team 16; ... 15. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis 11; 36. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny 4

Teamwertung, Endstand nach der 6. Etappe:

1. Cofidis (Frankreich) 63:52:55 Std.; 2. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 16 Sek.; 3. EF Education-EasyPost (USA) + 33; 4. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 1:22 Min.; 5. Team Arkea-Samsic (Frankreich) + 1:50; 6. Movistar Team (Spanien) + 1:52; 7. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 2:46; 8. Team Jayco AlUla (Australien) + 2:55; 9. Israel-Premier Tech (Israel) + 2:57; 10. Lotto Dstny (Belgien) + 4:26; ... 15. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 7:29