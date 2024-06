Uzun versteht EM-Aus nicht: "Mit ganz anderen Erwartungen gekommen"

Trotz starker Leistungen beim 1. FC Nürnberg hat es Can Uzun (18) nicht in das endgültige EM-Aufgebot der Türkei geschafft. Seine Enttäuschung darüber verhehlte der Youngster nicht, drückt der türkischen Nationalmannschaft aber dennoch die Daumen.

In der Bundesliga wird sich Can Uzun im kommenden Jahr zeigen dürfen - bei der Europameisterschaft in Deutschland hingegen nicht. Der 18-jährige Offensivspieler vom 1. FC Nürnberg war einer der neun Akteure aus dem vorläufigen Aufgebot der türkischen Nationalmannschaft, die es nicht in den endgültigen EM-Kader geschafft haben.

Entsprechend groß war die Enttäuschung bei Uzun, um den sich auch der DFB lange bemüht hatte. Er sei "mit ganz anderen Erwartungen" zur Nationalmannschaft gekommen, schrieb der 18-Jährige am Samstag in einem auf Instagram veröffentlichten Statement. Nach einer starken Spielzeit 2023/24, in der er für den FCN in 30 Zweitligapartien 16 Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet hatte, sei er "sehr enttäuscht", nicht im endgültigen Aufgebot zu stehen.

Meine Zeit wird kommen. Can Uzun

Nachvollziehen, so schrieb der Youngster weiter, könne er die Entscheidung nicht, "aber ich werde sie respektieren und mich nun intensiv auf die neue Saison vorbereiten". Dann wird Uzun für Eintracht Frankfurt auflaufen, auch wenn der Transfer weiterhin nicht offiziell verkündet ist und auch Uzun in seinem Beitrag nur bestätigte, ins Oberhaus zu wechseln. Seine Aufgabe sei es nun, "noch härter zu arbeiten, eine gute Saison bei meinem neuen Verein in der Bundesliga zu haben und mich erneut zu beweisen", schrieb Uzun dahingehend.

Trotz der Enttäuschung über die Nichtberücksichtigung drücke er aber weiterhin der türkischen Nationalmannschaft die Daumen, daran ließ Uzun in seinem Statement keine Zweifel. Sein "größter Wunsch" sei es, "dass die Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gut abschneidet", erklärte der 18-Jährige. "Meine Zeit wird kommen und ich werde alles tun, um an der Weltmeisterschaft 2026 teilzunehmen und zu spielen, das ist mein Ziel", so Uzun weiter, der seine Stellungnahme mit den Worten schloss: "Auf geht’s Türkei".