Uzun fehlt im finalen EM-Kader der Türkei

35 Spieler hatte Nationaltrainer Vincenzo Montella in den vorläufigen Kader der Türkei für die EM in Deutschland berufen, neun Spieler mussten gestrichen werden: Nürnbergs Shootingstar Can Uzun fehlt im endgültigen Aufgebot der Türkei, Dortmunds Salih Özcan dagegen ist dabei.

Das vorläufige Aufgebot der Türkei für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland war mit 35 Spielern äußert groß, Nationaltrainer Vincenzo Montella hatte also einige Streichkandidaten auf der Liste, um auf die von der UEFA geforderten 26 Akteure zu kommen - darunter auch Can Uzun von Zweitligist 1. FC Nürnberg.

Der 18-Jährige, der in seinem ersten Profijahr in der 2. Bundesliga beim Club mächtig einschlug, mit 16 Toren und zwei Vorlagen auf sich aufmerksam machte und Ende März im Qualifikationsspiel gegen Ungarn (0:1) debütierte, verpasst die große Bühne, er fehlt im Kader der Türkei. Gleiches gilt für Ozan Kabak, der sich aber im Testspiel gegen Italien (0:0) vor wenigen Tagen das Kreuzband gerissen hatte. Die Titelkämpfe in Deutschland finden ohne den Profi von der TSG Hoffenheim statt.

Im endgültigen Kader der Türkei ist dagegen Salih Özcan von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund zu finden, der beim Test gegen die Italiener noch fehlte.

Türkei startet gegen Georgien

Die Türkei startet am 18. Juni gegen Georgien in das Turnier, in der Gruppe F warten zudem Portugal und Tschechien. Am kommenden Montag steht für die Türken noch die EM-Generalprobe in Polen an.