Uwe Gensheimer vor letztem Heimspiel im Löwenfunk

Am heutigen Donnerstag absolviert Uwe Gensheimer sein letztes Pflicht-Heimspiel in der Mannheimer SAP Arena.

Zwei Tage zuvor sprach er in der neuen Folge Löwenfunk, dem Podcast der Rhein-Neckar, Löwen über seinen Respekt vor dem Abschied, über seine aktive Karriere und das, was danach kommen wird. Es wird viel gelacht, zwischenzeitlich ruft Steffen Weinhold an, es werden bisher gut gehütete Geheimnisse und jede Menge legendärer Anekdoten ausgeplaudert.

Mehr als 95 Minuten lang spielen sich Löwenfunk-Host Kevin Gerwin und Uwe Gensheimer die Bälle zu. Am Ende durften die rund 50 geladenen Gäste, allesamt Löwen-Mitglieder, Fragen stellen. Aufgenommen wurde diese Ausgabe im Cornelienhof, dem Restaurant, das Uwe Gensheimer gemeinsam mit Freunden im Mannheimer Stadtteil Neckarau betreibt. Eine Video-Version des Podcast wird es zeitnah auf YouTube geben.

Gensheimer macht Schluss: Bundesliga verliert "unfassbaren Star"

» Uwe Gensheimer bekommt Abschiedsspiel

» Uwe Gensheimer: Bei Hymne immer Bilder vom Vater im Kopf