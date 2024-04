Uwe Gensheimer: "Freue mich riesig"

Juniorpartner Deutschland wird gemeinsam mit Frankreich die Handball-WM der Männer 2029 ausrichten. Bei Uwe Gensheimer, der von 2016 bis 2019 in Paris spielte, ist die Vorfreude groß.

Bertrand Gille und Uwe Gensheimer präsentierten die WM-Bewerbung 2029 - der ehemalige französische Kreisläufer und der frühere deutsche Nationalmannschafts-Kapitän übernahmen den Part des jeweils anderen Landes.

Gille: "Ein äußerst wichtiger und symbolischer Schritt"

„Ich habe sehr gute Jahre in Deutschland erlebt und habe eine enge Verbindung zu diesem Land", sagt Gille, der viele Jahre lang für den HSV Hamburg spielte und mittlerweile Vize-Präsident des französischen Handballverbandes ist. „Diese gemeinsame Weltmeisterschaft ist ein äußerst wichtiger und symbolischer Schritt für unsere beiden Verbände und für unsere Nationalmannschaften, die regelmäßig in internationalen Wettbewerben gegeneinander antreten."

"Besonders schätze ich die Qualität unserer Beziehungen zu unseren deutschen Kollegen, deren Erfahrung in Sachen Organisation und Hosting hervorragend ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Veranstaltung 2029 ein weiterer Beweis für die Werte sein wird, die der Handball verkörpert", so Bertrand Gille.

Gensheimer, der von 2016 bis 2019 für Paris Saint-Germain auflief, erklärt: „Frankreich ist seit der Zeit in Paris in meinem Herzen. Wir haben viele große Spiele gegen Frankreich erlebt. Es gibt so viele Geschichten, die Frankreich und Deutschland über den Handball hinaus teilen. Jetzt freue ich mich riesig, dass wir als Juniorpartner einen Beitrag zu einer großen WM in Frankreich leisten können."

Gemeinsam mit Frankreich: Deutschland bekommt Zuschlag für Handball-WM 2029