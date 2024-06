Uwe Gensheimer: "Es war eine Riesenreise"

Mit Ablauf der Saison 2023/24 hat Uwe Gensheimer seine Karriere beendet. Nach 18 Jahren als Spieler bei den Rhein-Neckar Löwen wechselt er nun in die Position des sportlichen Leiters.

"Kein anderer hat den Verein so sehr geprägt wie er", schreiben die Rhein-Neckar Löwen. In einem 30-minütigen Abschiedsvideo sprechen Familie, Freunde und zahlreiche Wegbegleiter über ihre Zeit mit Uwe Gensheimer.

Zum Handball ist Gensheimer durch den Kindergarten gekommen und startete früh in einer Mini-Gruppe. Schon in der D-Jugend erzählte er seiner Mutter: "Ich werde Profi". Mit vielen Extraeinheiten hat er versucht, diesen Traum zu verwirklichen. "Uwe war der fleißige Arbeiter als Spieler. Er war einer, der auch schon in der Jugend nie nach dem ein- oder zwei-stündigen Training aufgehört hat zu arbeiten", erzählt der ehemaliger Löwentrainer Rolf Bechtold. Nach dem Training habe er oft noch stundenlang alleine aufs Tor geworfen und Trickwürfe probiert.

"Der Weg von Uwe war absolut wahnsinnig", so Bechtold, der meint: "Dass es dann soweit geht - der beste Linksaußen der Welt - hätten wir auch nicht gedacht". Das sieht Oliver Roggisch anders. Schon als er Gensheimer erstmals in den Jugendnationalmannschaften sah, erkannte er: "Es war damals schon klar, dass er ein Großer wird: brutales Handgelenk, selbstbewusst ohne Ende." Gensheimer hat für ihn drei Rollen erfüllt: "ganz ganz großer Handballspieler, Riesentyp, großer Freund."

"Ein ganz besonderer Spieler"

"Ich könnte unzählige Geschichten erzählen, was wir gemeinsam erlebt haben", meint Andy Schmid. Zwölf Jahre lang standen die beiden gemeinsam für die Rhein-Neckar Löwen auf der Platte und haben auch neben dem Feld viel Zeit zusammen verbracht: "Unsere gemeinsame Saunazeit war wirklich anstrengend für mich", scherzt der Schweizer.

"Ich bin natürlich sehr stolz, dass ich so einen Spieler wie Uwe trainieren durfte. Uwe ist ein ganz besonderer Spieler. Er konnte alles auf dem Feld. Er war ein sehr wichtiger Spieler für die Rhein-Neckar Löwen, für die deutsche Nationalmannschaft, für den deutschen Handball insgesamt. Er hatte einen großen Anteil an unserer ersten Meisterschaft", blickt Nikolaj Jacobsen auf die zwei Jahre zurück, in denen er Gensheimer bei den Löwen trainierte. Er fährt fort: "Man hat noch nie so einen Arm wie deinen gesehen und ich glaube auch nicht, dass wir so einen Arm nochmal wiedersehen". Mit einem Zwinkern ergänzt der ehemalige Linksaußen: "Du warst der zweitbeste Linksaußen aller Zeiten".

Auch auf Spieler, die - abgesehen von der Nationalmannschaft - nie unbedingt mit Gensheimer zusammengespielt haben, hatte der Weltklasse-Linksaußen einen großen Eindruck, wie Marcel Schiller berichtet: "Uwe ist für mich der Spieler auf Außen, der die Position am meisten geprägt hat. Ich habe mir viel von ihm abgeschaut. Ich werde ihn auf jeden Fall auf dem Spielfeld vermissen."

Ausflug nach Paris

Von 2003 bis 2016 spielte Uwe Gensheimer für die Rhein-Neckar Löwen. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft verabschiedete sich der 37-Jährige nach Paris. "Als Uwe für Paris unterschrieben hat, hat das gezeigt, dass PSG die besten Spieler der Welt holen kann", berichtet Nikola Karabatic, wie wichtig die Verpflichtung war. "Ich bin sehr stolz und froh, dass ich mit Uwe spielen konnte. Für mich ist Uwe einer der allerbesten Spieler der Welt. Die Variationen in seinen Würfen waren einfach Topklasse", ergänzt der französische Rückraumspieler, der nach den olympischen Spielen ebenfalls seine Karriere beendet.

Nach drei Jahren in Paris kehrte Gensheimer 2019 nach Mannheim zurück. "Seine Rückkehr war das emotionalste, was wir hier je getan haben", blickt Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zurück. Die letzte Saison musste er aufgrund einer langwierigen Knie-Verletzung größtenteils als Außenstehender begleiten. Sein letzte Heimspiel für die Rhein-Neckar Löwen am 30. Mai gegen Magdeburg war es gleichzeitig seine erste Partie der Saison. Im Februar wird es noch ein Abschiedsspiel für ihn geben. Ab Sommer ist er bei den Löwen als Sportlicher Leiter tätig.

"Ich hab eigentlich durchgängig da oben mit Tränen in den Augen gesessen", berichtete der 37-Jährige nachdem er das Video gesehen hat. "Es war eine Riesenreise", blickt der Rechtshänder auf seine Handballzeit zurück. "Natürlich macht es einen stolz, wenn man solche Aussagen hört und wenn man Generationen inspiriert hat. Trotzdem bin ich einfach mega dankbar für all die Begegnungen mit so vielen tollen Menschen, die die gleiche Leidenschaft teilen", erzählt Gensheimer mit Tränen in den Augen.