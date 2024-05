Uwe Gensheimer bekommt Abschiedsspiel

Uwe Gensheimer wird zum Saisonende die Handball-Schuhe an den Nagel hängen. Nun ist auch klar, wann das Abschiedsspiel des ehemaligen Weltklasse-Linksaußen stattfindet.

Am 4. Februar 2025 ist es so weit. Dann findet das Abschiedsspiel der Löwen-Legende Gensheimer statt. Die Rhein-Neckar Löwen treffen um 19.03 Uhr auf Uwes Allstars. Der Abend steht unter dem Motto "UW3 - the last spin" - und spielt damit auf das Markenzeichen des Linksaußen an: Das unfassbare Handgelenk Gensheimers und seine gefürchteten Dreher.

Sein Verein feiert ihn als DEN Löwen schlechthin. "Uwe Gensheimer (...) war schon da, als der Klub noch SG Kronau/Östringen hieß, half mit, den Verein in der ersten Liga zu etablieren und Stück für Stück zu einem echten Titelanwärter zu machen", so der Klub. Ab Sommer 2024 soll er schrittweise die Sportliche Leitung des Handball-Bundesligisten übernehmen.

Uwe Gensheimer, der gebürtige Mannheimer, trug erstmals ab 2003 Trikot der Rhein-Neckar Löwen, nachdem der Linksaußen von seinem ersten Club TV 1892 Friedrichsfeld zum Löwen-Vorgänger SG Kronau/Östringen gewechselt war.

Im Sommer 2016 folgte nach 13 Jahren der Abschied aus Mannheim und der Wechsel nach Frankreich zu Paris Saint-Germain. Dort holte er dreimal in Folge die französische Meisterschaft sowie den Ligapokal. Der große Wurf in der Champions League blieb ihm allerdings verwehrt.

Nach drei Jahren kehrte er aus Frankreich zurück und konnte im April 2022 dann auch endlich den Gewinn des DHB-Pokals mit den Löwen feiern. In 18 Jahren im Löwen-Trikot wurde er Handballer des Jahres, Torschützenkönig der Handball-Bundesliga, EHF-Cup-Sieger und Deutscher Meister. Er bestritt insgesamt 204 Länderspiele für die deutsche Handball-Nationalmannschaft, erzielte dabei 921 Tore und war auch Kapitän des DHB-Teams.