Verrücktes 3:4 im Kellerduell: Ajax unterliegt in Utrecht und rutscht in die direkte Abstiegszone

Ajax Amsterdam setzt seinen Negativlauf auch beim FC Utrecht fort. Die 3:4-Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht der Eredivisie war für die Hauptstädter bereits die vierte in Serie. Damit rutscht Ajax auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Am 9. Spieltag der niederländischen Eredivisie gastierte Ajax Amsterdam beim FC Utrecht, die ihre letzten drei Heimspiele allesamt verloren und dabei lediglich einen Treffer erzielten. Für Ajax ging es gegen den Tabellenletzten darum, die Wende zu schaffen und sich nach aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Ajax-Coach Maurice Steijn wechselte im Vergleich zum 1:2 gegen AZ Alkmaar auf fünf Positionen, davon dreimal in der Defensive: Für Rensch, Medic und Avila starteten Gaaei, Sutalo und der Ex-Stuttgarter Sosa. Außerdem rückten Tahirovic und Hlynsson für Vos und Amourricho in die Startelf.

Utrecht führt zur Halbzeit

Die Hauptstädter wurden ihrer Rolle als Favorit zu Beginn gerecht und kamen folgerichtig zur ersten guten Gelegenheit durch Hlynsson (21.), dessen Abschluss aus kurzer Distanz aber von Sagnan abgefälscht wurde, sodass Barkas den Ball im Nachfassen festhalten konnte. Auf der Gegenseite dauerte es bis kurz vor der Halbzeitpause, bis Utrecht in einer ereignisarmen ersten Hälfte zu einer ernstzunehmender Möglichkeit kam. Flamingo versenkte eine missglückte Kopfballabwehr von Sosa aus rund 16 Metern per Volley ins linke untere Eck zur 1:0-Halbzeitführung (44.).

Ajax dreht die Partie innerhalb von 13 Minuten

Nach dem Seitenwechsel wurde es furios: Zunächst bejubelten die Hausherren nach einem Kopfballtreffer durch van der Hoorn (48.) das 2:0. Da Gorter die Kugel aber scheinbar von der Linie kratzte, zögerte der Unparteiische zunächst, entschied dann auf Tor und bestätigte seine Entscheidung nach VAR-Check.

Doch die Ajax-Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Bei einer scharfen Sosa-Flanke von links hielt Hlynsson aus rund sieben Metern die Brust hin und lenkte den Ball zum Anschlusstreffer ins Tor (52.). Dies war gleichzeitig der Startschuss für eine Aufholjagd der Hauptstädter, die nur drei Minuten später erneut durch Hlynsson zum 2:2 ausglichen (55.). Vorangegangen war wieder eine Hereingabe von Sosa, die der Isländer per Direktabnahme in die Maschen beförderte. Nur zehn Minuten später drehte Ajax die Partie sogar. Bergwijn verwandelte einen Foulelfmeter (65.) souverän zur 3:2-Führung.

Utrecht gleicht aus und erzielt den Siegtreffer nach Spielunterbrechung

Der FC Utrecht schüttelte den Schock allerdings schnell ab und stellte in Person von Toornstra (71.) nach einer starken Kombination mit Flamingo den Ausgleich wieder her.

Dann folgte der nächste Aufreger, als Schiedsrichter Dennis Higler die Partie ab der 89. Minute für knapp 14 Minuten unterbrach - Auslöser waren Fans, die Gegenstände hinter dem Gästetor auf das Spielfeld warfen. Die kurze Pause machten sich die Hausherren zunutze: Fraulo erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Führungstreffer (90.) zum 4:3 gegen konsternierte Gäste aus Amsterdam, die sich im Spielaufbau einen kapitalen Fehler leisteten und so das Tor von Utrecht unfreiwillig einleiteten.

Was folgte war die nächste Unterbrechung, nachdem die Fans des Heimteams beim Jubeln Becher aufs Spielfeld warfen. Nach Wiederanpfiff sollte es das aber gewesen sein: das Spiel endete mit 4:3, wodurch Ajax auf den vorletzten Platz (17.) in der Tabelle abrutscht. Utrecht schiebt sich durch den ersten Heimsieg der Saison auf Rang 16 vor den niederländischen Rekordmeister, für den es bereits am Donnerstag, 26. Oktober, bei Brighton & Hove Albion (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Europa League weitergeht. Danach steht das nächste Auswärtsspiel in der Liga bei Spitzenreiter PSV Eindhoven an.