Uth will "einfach nur auf 100 Prozent kommen"

Die lange Leidenszeit von Mark Uth scheint ein Ende zu finden. Im Trainingslager des 1. FC Köln absolvierte der Offensiv-Allrounder die ersten Einheiten mit der Mannschaft seit Monaten. Eine Comeback-Prognose will Uth aber noch nicht abgeben.

Aus Kölns Trainingslager in Maria Alm (Österreich) berichtet Frank Lußem

Kurz ist die Frage und eher banal: "Hallo Mark, wie geht’s?" Doch im Falle des diesmal Angesprochenen ist die Frage alles andere als banal. Zwei Trainingseinheiten liegen hinter dem Kölner, die ersten mit der Mannschaft seit vielen Monaten, drei Operationen, nach Schmerzen und Rückschlägen und hartem Aufbautraining. Umso erfreulicher, dass die Antwort positiv ausfällt: "Gut geht’s", sagt Uth, dem die Erleichterung darüber, dass er wieder mit den Kollegen auf dem Rasen steht, deutlich anzumerken ist.

Wann er wieder vollwertiges Kader-Mitglied sein kann, will der Offensiv-Allrounder nicht prognostizieren. Der Bild-Zeitung sagte er: Ich kann nicht einschätzen, ob es bis zum Liga-Start klappt. Wichtig ist, dass ich gesund bleibe.“ Er denke nicht darüber nach, sofort Stammspieler zu sein: "Ich will einfach nur auf 100 Prozent kommen."

Baumgart über Uth: "Es sieht gut aus"

Im Training merkt man ihm nichts an, Uth präsentiert sich geschmeidig, sucht die Dribblings und entwickelt Ehrgeiz bei den Spielformen. Steffen Baumgart: "Es geht um die Teilintegration, dann wird es immer mehr." Am Sonntag wird er noch keine Rolle spielen (Köln spielt ein Blitzturnier gegen Hannover 96 und Gornik Zabrze in St. Johann/Tirol), aber zum letzten Test hin am kommenden Freitag kann er schon eher mit einem Teileinsatz rechnen. Baumgarts Uth-Fazit: "Es sieht gut aus. Und er hat Spaß."

Weil dies für die anderen im Kader genauso galt, wurde die Platzeinheit am Samstagnachmittag gestrichen. Videostudium der beiden Gegner von morgen war angesagt, anschließend Ruhe und Erholung, worüber angesichts der tropischen Temperaturen und des abgespulten Pensums keiner sauer war. In den beiden Tests sollen möglichst alle Spieler zum Einsatz kommen, diejenigen, die später nach Österreich kamen, werden ganz dosiert herangeführt. Dies gilt in erster Linie für die U-21-Nationalspieler Eric Martel, Denis Huseinbasic und Nikola Soldo.