Uth: Sonderschichten für das Comeback

Nach seiner Schambein-Operation darf sich Kölns Mark Uth berechtigte Hoffnung auf sein Comeback machen. Gegen Belgrad soll der Stürmer die ersten Einsatzminuten sammeln.

Vergangene Woche deutete Steffen Baumgart im Gespräch mit dem kicker an, was am Donnerstag für Mark Uth Realität werden könnte. "Gegen Dortmund kann er im Kader sein, die ersten Minuten aber wird er wohl gegen Partizan Belgrad spielen." So wird es kommen. Der seit dem Pokal-Aus in Regensburg verletzt fehlende Offensiv-Spieler des 1. FC Köln kann am Donnerstag mit einem Teileinsatz rechnen: "Es kann sich sicher jeder vorstellen, wie heiß ich darauf bin", so Uth am Dienstag nach dem Training.

Die Schambein-Verletzung inklusive einer Operation lässt ihn immer noch nicht ganz los, der gebürtige Kölner muss Zusatzschichten einlegen: "Jetzt muss ich eben gewisse Sachen, die man sonst vermehrt in der Vorbereitung macht - wie zum Beispiel intensive Läufe - nochmals parallel zum Trainingsbetrieb nachholen. Aber da muss ich jetzt durch und ich gehe davon aus, dass ich bald wieder meine alte Form haben werde."

Durch Doppelbelastung zu Einsatzzeiten

Die war während der Saisonvorbereitung bestechend, umso ärgerlicher der Ausfall direkt nach dem ersten Pflichtspiel. Dass die Leidenszeit nicht allzu schwer wurde, dafür sorgten die Kollegen mit einem zufriedenstellenden Start in die Spielzeit: "Sie haben es hervorragend gemacht, auch am Samstag gegen Dortmund." Jetzt will der gebürtige Kölner dabei helfen, dass es so bleibt. Die kommenden Wochen bringen eine Menge Spiele, der erfahrene Angreifer weiß um die Gefahren, die lauern: "Für mich wären vielleicht normale Trainingswochen besser, um mir die Fitness wieder zu erarbeiten. Aber so hoffe ich, dass bei der hohen Anzahl an Spielen auch meine Einsatzminuten sammeln werde. Ich werde sicher eine gewisse Zeit brauchen, um wieder bei 100 Prozent zu sein."

Diese Geduld wird sein Trainer aufbringen, Baumgart ist nicht dafür bekannt, die Dinge zu überstürzen, gerade, wenn es um die Gesundheit der Profis geht. Ob und wann Uth am Donnerstagabend gegen die Serben spielen wird, dürfte vom Spielverlauf abhängen. Dass es nicht ganz einfach wird gegen diesen Traditionsklub, weiß Uth: "Wer denkt, dass man in der Conference League nur Fallobst als Gegner hat, der irrt gewaltig. Jede Mannschaft in diesem Wettbewerb hat Qualität und eine Daseinsberechtigung, weil sie eine tolle Vorsaison gespielt hat. Es wird kein leichtes Spiel. Wir werden wahrscheinlich viel Ballbesitz haben, müssen uns gut nach vorne kombinieren und unsere Qualität auf den Platz bringen. Zu Hause wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen. Wenn wir unser Ding durchziehen, können wir auch den Gruppensieg holen."

Aktuell steht Platz eins nach den Spielen in Nizza und gegen den 1. FC Slovacko. Das soll möglichst auch am Donnerstag nach dem Abpfiff Bestand haben.