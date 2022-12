Uth fällt weiter aus, Rückkehr ist völlig ungewiss

Ohne drei Profis startete der 1. FC Köln am Mittag in die erste Trainingssession vor Wiederaufnahme der Meisterschaft am letzten Januar-Wochenende. Dass bis dahin alle aus diesem Trio fit sind, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Während Ellyes Skhiri nach der WM mit Tunesien lediglich seinen Urlaub bis zum 2. Januar genießt und Dejan Ljubicic nach Knieverletzung am baldigen Comeback arbeitet, sieht die Sache bei Mark Uth wesentlich unsicherer aus. Der Offensiv-Allrounder, eigentlich der Fix-Punkt im Angriff der Kölner, fällt auf unbestimmte Zeit aus, seine Schambeinverletzung lässt keine Belastung zu. "Schritt für Schritt" müsse man nun sehen, sagt Trainer Steffen Baumgart, eine Prognose sei nicht seriös zu stellen. Von der weiteren konservativen Behandlung bis hin zu einer neuerlichen Operation scheinen alle Möglichkeiten in Betracht gezogen zu werden. Weiterhin also muss der FC ohne einen seiner wichtigsten Spieler planen - wie schon fast die gesamte Saison.

Baumgart wünscht sich einen Spieler "der Bock auf unseren Fußball" hat

Die Kölner schauen sich aufmerksam auf dem Markt um, können allerdings nur in einem sehr engen finanziellen Rahmen zuschlagen. Baumgart beschrieb einen möglichen Wunschkandidaten für den Angriff so: "Er muss das spielen, was wir uns vorstellen. Er muss Bock haben auf unseren Fußball." Dieser Fußball verlangt auch den Angreifern eine Menge Arbeit ab in Sachen Laufbereitschaft und Zweikampfhärte. Er hoffe, so der Trainer, dass die "richtigen Jungs" angesprochen werden: "Da geht es auch um Mentalität."

Das Problem der "Geißböcke" liegt klar auf dem Tisch. Das bereitstehende Geld wird nicht ausreichen, einen Torgaranten zu verpflichten - die sind deutlich teurer als rund eine Million Euro und mit Sicherheit auch der potenteren Konkurrenz bekannt. Willig und billig - das sind zwei wichtige Parameter für einen möglichen Neuzugang, abseits des fußballerischen Vermögens.

Wir können auch ohne neuen Stürmer eine gute Bundesliga-Runde spielen können. Steffen Baumgart

Immerhin, Baumgart kann mit jeder Entscheidung leben. Auch mit der ohne Neuzugang: "Wenn es nicht klappt, ist das Vertrauen in die Mannschaft dennoch groß. Wir können auch ohne neuen Stürmer eine gute Bundesliga-Runde spielen können. Ich gehe dann trotzdem mit Euphorie ins nächste Jahr."