Uth: "Das ist Meckern auf hohem Niveau"

Ein Chancenverhältnis von 10:2 und doch verloren - nach der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg hadert der 1.FC Köln mit seiner Chancenverwertung. Nach der Europa-Qualifikation möchte Uth das Ergebnis nicht zu hoch hängen.

Es war eine ungewöhnliche Niederlage am Samstag, dies nicht nur, weil nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg ganz Köln in Jubel versank. Was die Pleite so besonders macht, ist die Statistik: Nach 90 Minuten lautete das Chancenverhältnis 10:2 für den FC, die "Geißböcke" verbuchten also acht Chancen mehr als Wolfsburg und standen dennoch mit leeren Händen da.

Wie wenig alltäglich dies ist, zeigt die Tatsache, wann dies den Kölnern das letzte Mal passierte, nämlich am 11. Spieltag der Saison 2003/04 gegen Hannover 96, damals notierte der kicker sogar 14:6 Chancen, das Ergebnis lautete 1:2.

Mindestens acht Chancen mehr als der Gegner und trotzdem verloren - das passierte in den letzten fünf Spielzeiten (seit 2017/18) zuvor nur zweimal: Bayern München unterlag Bayer Leverkusen 2019/2020 bei 15:4 Chancen mit 1:2, die TSG Hoffenheim erspielte sich gegen den VfB Stuttgart am 33. Spieltag 2017/18 satte 12:2 Chancen und verlor die Partie mit 0:2.

Wir waren glasklar die bessere Mannschaft, haben einfach das Tor nicht gemacht. Mark Uth

Mark Uth ärgerte sich entsprechend: "Wir waren glasklar die bessere Mannschaft, haben einfach das Tor nicht gemacht." Doch zu sehr wollte Kölns Zehner nicht mit sich und den Kollegen ins Gericht gehen: "Das ist meckern auf hohem Niveau, wir haben eine hervorragende Saison gespielt." Eine so gute sogar, dass trotz der Niederlage eine ganze Stadt jubelte.