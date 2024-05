Uth bekennt sich zum Effzeh und sendet ein "starkes Signal"

Der 1. FC Köln geht mit der schlechtesten Ausgangsposition mit Blick auf den Klassenerhalt in den letzten Spieltag. Mark Uth hat das aber nicht davon abgehalten, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen.

Den Rechenschieber in eigener Sache muss der 1. FC Köln am Samstagnachmittag nicht großartig anwerfen. Nur ein Sieg in Heidenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) würde dem Verein überhaupt ermöglichen, noch über den Umweg Relegation in der 1. Liga zu bleiben, sofern die Konkurrenz von Union Berlin nicht gegen Freiburg punktet.

Mark Uth ficht das mit Blick auf seine Zukunft in Köln nicht an, am Freitag hat sich der Offensivspieler klar zum Effzeh bekannt. "Egal was auch passiert: ich bleib", ließ der 32-Jährige per Videobotschaft wissen. Der Vertrag läuft wie bisher bis 2025, hat aber den feinen Zusatz, dass er nun auch für die 2. Bundesliga Gültigkeit besitzt. Uth hat den neuen Kontrakt noch vor der Abreise nach Heidenheim unterschrieben.

"Aktuell habe ich nur Heidenheim vor Augen", richtete Uth den Blick aber weg von seinem neuen Kontrakt sofort auf den Samstag. "Wir werden alles raushauen und müssen da unsere Hausaufgaben erledigen. Wir alle, die ganze Stadt, glauben daran, in der Liga zu bleiben - und deshalb bin ich absolut zuversichtlich."

"Unabhängig davon war es mir wichtig, bei meinem Herzensverein weiterhin Verantwortung zu übernehmen und sportlich voranzugehen, nachdem ich mich in den letzten beiden Jahren nicht so einbringen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Für mich gibt es nichts anderes mehr - ich möchte meine Karriere hier beim FC beenden", erklärte Uth, der in der Regionalliga-Mannschaft der Kölner seiner ersten Schritte beim Effzeh gemacht hatte, nach mehreren Stationen 2019/20 für den FC 15 Bundesligaspiele gemacht hat und seit 2021 wieder für die Geißböcke aktiv ist.

"Starkes Signal zum richtigen Zeitpunkt"

Insgesamt 56 Bundesligaspiele für Köln stehen in der Vita von Uth, den FC-Geschäftsführer Christian Keller als einen "Unterschiedsspieler" für den Verein bezeichnet. "Das hat er zuletzt mit seinen ersten Kurzeinsätzen nach langer Leidenszeit wieder unter Beweis gestellt. Dazu prägt Mark unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit und geht voran. Seine Entscheidung, dem FC unabhängig vom Saisonausgang die Treue zu halten, ist deshalb ein starkes Signal zum richtigen Zeitpunkt."