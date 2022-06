Utah Jazz holen jüngsten Cheftrainer der NBA

Die Utah Jazz haben nach übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Cheftrainer für die kommende NBA-Saison gefunden.

Wie unter anderem ESPN und "The Athletic" am Dienstag berichteten, soll Will Hardy die Nachfolge von Quin Snyder übernehmen und einen Vertrag über fünf Jahre bekommen. Mit 34 Jahren wäre er der jüngste Cheftrainer der NBA.

Hardy war bislang Assistenztrainer bei den Boston Celtics und stand mit dem Team in den NBA-Finals gegen die Golden State Warriors. Vor dem einen Jahr in Boston war er in verschiedenen Positionen elf Jahre lang für die San Antonio Spurs aktiv.

Der Job bei den Jazz wäre sein erster als Cheftrainer in der besten Basketball-Liga der Welt. Snyder war zu Beginn des Monats nach acht Jahren zurückgetreten.