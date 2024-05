User-Voting: Pentz die klare Nummer 1, Sabitzer mit den meisten Stimmen

Die kicker-User haben über ihren EM-Wunschkader abgestimmt. Wer hat die meisten Stimmen bekommen, wer fällt in eurer Gunst durch? Und wie sähe eine mögliche Startelf aus?

Zur Auswahl stand eine Liste von insgesamt 50 Spielern, die großteils auch beim EM-Form-Check dabei waren. Nicht zur Auswahl stand Xaver Schlager, der sich im Saisonfinish einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und fix für die EM ausfallen wird.

Beim kicker-Voting wurden insgesamt 2.005 Stimmen abgegeben. Bei den Torhütern erhielt Patrick Pentz mit 92,07 Prozent die meisten Stimmen. Bei Alexander Schlager wirkte sich die Verletzung vor dem Spiel gegen Rapid auf das Ergebnis aus. So haben nur gut 80 Prozent den Salzburg-Tormann in den ÖFB-Kader gewählt. Auch dahinter gibt es einen rasanten Abfall an Stimmen. Tobias Lawal und Heinz Lindner haben aber deutlich mehr Stimmen als Niklas Hedl, den nur jeder Zweite ins Team wählte.

Kaum jemand rechnet mit Alaba

In der Abwehr scheint zumindest die Sache der Startformation klar. Die Hoffnungen ruhen hier ganz klar auf Frankreich-Legionär Kevin Danso, der wohl als neuer Abwehrchef fungieren wird. Mit David Alaba, der aller Vorraussicht nach nur als Non-Playing-Captain zur EM fahren wird, rechnete von den Usern kaum jemand. So haben nur gut 40 Prozent für den ÖFB-Kapitän gestimmt.

Auffallend war auch, dass die vorraussichtlichen EM-Fahrer aus der heimischen Bundesliga beim Voting nur selten berücksichtigt wurden. Leopold Querfeld und Flavius Daniliuc erhielten in etwa so viele Stimmen wie Alaba. Gesetzt scheint bei den kicker-Usern neben Danso auch das Quartett um Stefan Posch, Philipp Mwene, Maximilian Wöber und Philipp Lienhart, die jeweils mindestens neun von zehn Stimmen erhielten.

Sabitzer knapp vor Laimer

Gleich zwölf Spieler durften in der Kategorie Mittelfeld/Angriff ausgewählt werden. Absoluter Liebling bei den kicker-Lesern ist Marcel Sabitzer, der mit 99,40 Prozent nicht nur in dieser Kategorie die meisten Stimmen erhielt, sondern auch die meisten von allen potenziellen EM-Fahrern. Die Erwartungen an den BVB-Akteur sind hoch, zum Saisonfinale ist er zur Höchstform aufgelaufen und kann die Spielzeit mit dem Champions-League-Titel krönen. Hoch sind die Erwartungen im Mittelfeld auch an Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Florian Grillitsch. Sie alle haben über 90 Prozent der Stimmen erhalten.

Im Angriff ruhen die Hoffnungen der kicker-Community ganz klar auf Michael Gregoritsch (97,91 Prozent) und Marko Arnautovic (96,76 Prozent). Dass es im Rangnick-Kader auch die eine oder andere Überraschung gegeben hat, zeigt die Tatsache, dass Thierno Ballo lediglich 6,78 Prozent der Stimmen bekommen hat, es aber in den vorläufigen EM-Kader geschafft hat. Die vieldiskutierte Nicht-Nominierung von Kevin Stöger dürfte auch bei den kicker-Usern für Aufsehen gesorgt haben. Immerhin haben sechs von zehn Lesern den VfL-Legionär ins Team gewählt.

Die Startelf, die sich aus den höchsten Zustimmungswerten hinsichtlich der jeweiligen taktischen Positionen ergeben würde, sieht wie folgt aus.

Im Vergleich zum letzten Testspielsieg gegen die Türkei Ende März würde sich die Mannschaft doch auf einigen Positionen ändern. Neu in der Startelf wären Pentz, Lienhart, Sabitzer und Arnautovic.

GEPA pictures/kicker Fotomontage

Die Wunschelf nach Stimmen:

Pentz - Posch, Lienhart, Danso, Mwene - Seiwald, Laimer - Baumgartner, Arnautovic, Sabitzer - Gregoritsch