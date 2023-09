USA geschlagen: Deutsche Basketballer stehen im WM-Finale

"Finale oho!" - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat es geschafft: Sie ist ins WM-Finale eingezogen. Denn am Freitag holte das Team im Halbfinale den Sieg gegen die USA.

Für manche aus der deutschen Mannschaft war es ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten. Denn Spieler wie Deutschlands Kapitän Dennis Schröder spielen schon seit Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NBA.

Die deutsche Mannschaft war trotzdem klarer Außenseiter, gewann aber in einem spannenden Spiel gerade noch so mit 113:111. Der Favorit aus den USA verkürzte den Rückstand immer mehr, doch zwei Punkte mehr machte dann doch das Team von Trainer Gordon Herbert.

Am Sonntag steht dann das Spiel gegen die Mannschaft aus Serbien an. Dabei geht es um die Goldmedaille. Den Traum von einer Medaille hat sich Deutschland aber schon erfüllt. Denn Silber hat die Mannschaft sicher. Auch für die Olympischen Spiele in Paris in Frankreich im kommenden Jahr haben sich die Deutschen bereits qualifiziert.

Es wäre das erste Mal, dass Deutschland im Basketball den Weltmeister-Titel gewinnen würde.