Reyna macht den Deckel drauf: USA schlagen T&T durch späte Tore

Die USA haben durch einen 3:0-Heimsieg gegen Trinidad & Tobago eine gute Basis für den Halbfinaleinzug in der CONCACAF Nations League gelegt. Auch ein Dortmunder hat sich in die Torschützenliste eingetragen.

Bis zur 82. Minute mussten die Fans in Austin, Texas, warten, dann war der Bann gebrochen. Der Ex-Augsburger Ricardo Pepi (PSV Eindhoven, fünftes Jokertor in diesem Jahr), in der 66. Minute für Malik Tillman gekommen, erzielte das 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen das frühzeitig dezimierte Trinidad & Tobago. Noah Powder hatte in der 37. Minute die Ampelkarte gezeigt bekommen.

Es folgten noch weitere Treffer: Antonee Robinson vom FC Fulham netzte sehenswert aus der zweiten Reihe ein (86.), ehe BVB-Profi Giovanni Reyna (89.) per Linksschuss aus zehn Metern den Vorsprung noch ausbaute und großen Jubel in Austin sorgte.

Bei der Nations League in der CONCACAF-Gruppe geht es um Startplätze für die Copa America. Die von Gregg Berhalter trainierte US-Auswahl muss zum Rückspiel noch nach Trinidad reisen, um sich das Vorschlussrundenticket zu sichern. Die Viertelfinalsieger sind automatisch für die Copa qualifiziert.

"Das war eine knifflige Partie, wirklich schwierig, diesen physisch starken Gegner zu knacken, aber wir sind nicht in Panik geraten", sagte Berhalter hinterher, der auf die verletzten Christian Pulisic, Tyler Adams und Tim Weah verzichten musste. Seine junge Auswahl bekam den Job am Ende aber doch noch erledigt.