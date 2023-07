Ferreira schreibt doppelt Geschichte: USA stürmen ins Viertelfinale

Die USA haben auch im 17. Anlauf die Gruppenphase beim Gold Cup überstanden. Dabei spielte Angreifer Jesus Ferreira groß auf.

Jesus Ferreira ist beim Gold Cup 2023 weiterhin nicht zu stoppen. Der 22 Jahre alte Angreifer des FC Dallas erzielte in der Nacht zum Montag (MESZ) seinen zweiten Dreierpack hintereinander und hatte damit großen Anteil daran, dass die Nationalmannschaft der USA als Gruppensieger ins Viertelfinale einzog.

Beim 6:0-Kantersieg gegen Trinidad & Tobago erzielte Ferreira die ersten drei Treffer - per Hattrick vor der Pause: Nachdem er in der 14. und 38. Minute zugeschlagen hatte, komplettierte er diesen in der Nachspielzeit per Elfmeter. Schon im zweiten Gruppenspiel gegen Außenseiter St. Kitts und Nevis hatte er - in nur 56 Minuten Einsatzzeit - dreimal getroffen.

Damit schrieb Ferreira, der bei der WM 2022 im Kader gestanden, aber nur beim Achtelfinal-Aus gegen die Niederlande eine Halbzeit lang mitgewirkt hatte (1:3), doppelt Geschichte: Es ist das erste Mal, dass ein US-Nationalspieler in zwei Länderspielen am Stück einen Dreierpack schnürt. Außerdem ist er nach Landon Donovan der zweite Amerikaner mit drei Dreierpacks in seiner Nationalelfkarriere. Während Donovan allerdings 157-mal auflief, steht Ferreira erst bei 21 Länderspielen (und schon 14 Toren). In der CONCACAF Nations League hatte er vor einem Jahr gegen Grenada viermal eingenetzt.

USA vor Jamaika im Viertelfinale - Duell mit Kanada?

Die weiteren Treffer in Charlotte erzielten nach der Pause der eingewechselte Cade Cowell (65.), Gianluca Busio (79.) und Brandon Vazquez (90.+4). Weil Jamaika im Parallelspiel gegen St. Kitts und Nevis ebenfalls ordentlich aufs Gaspedal drückte und bis zur 75. Minute bereits mit 5:0 führte, beruhigten die beiden späten US-Treffer die Nerven.

Am Ende zog die USA, die bei 17 Turnier-Teilnahmen nun 16-mal Gruppensieger und einmal Gruppenzweiter wurden, dank der besseren Tordifferenz vor Jamaika ins Viertelfinale ein. Dort wartet am 9. Juli der Tabellenzweite der Gruppe D und damit Guadeloupe, Guatemala - oder Kanada, der Mit-Gastgeber des Gold Cup und der WM 2026, der vor dem letzten Gruppenspieltag noch ums Weiterkommen bangen muss.