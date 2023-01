Assist inklusive: Gressel debütiert für die USA

Julian Gressel hat sein erstes Länderspiel für die USA gemacht. Einen Sieg gab es beim 1:2 gegen Serbien zwar nicht, aber einen persönlichen Erfolg.

Erstmals für die USA am Ball: Julian Gressel (Nummer 2). IMAGO/ZUMA Wire

Der gebürtige Deutsche Julian Gressel kam in der Nacht auf den Donnerstag erstmals für die USA zum Einsatz. Der 29-Jährige hat seit vergangenem November die amerikanische Staatsbürgerschaft und stand beim Testspiel gegen die Serben direkt in der Startelf.

Einen Sieg durfte Gressel zwar nicht bejubeln, aber er kam zu einem persönlichen Erfolg, denn der Rechtsverteidiger bereitete die Führung durch Brandon Vazquez vor (29.). Anschließend drehten dann die Serben durch Tore von Luka Ilic (43.) und Veljko Simic (46.) die Partie.

Gressel stammt aus dem fränkischen Neustadt an der Aisch und wechselte 2013 in die USA, wo er zunächst College-Fußball spielte. Seit 2017 spielt er in der Major League Soccer, aktuell für die Vancouver Whitecaps. 2018 heiratete er eine US-Amerikanerin.

Der WM-Achtelfinalist von Katar testet mit Hinblick auf die Heim-WM 2026 im traditionellen Wintercamp neue Spieler. Am 29. Januar findet noch ein Länderspiel gegen Kolumbien statt. Nationalspieler, die in Europa unter Vertrag stehen, wurden nicht nominiert, da es keine offizielle FIFA-Abstellungsperiode gibt.