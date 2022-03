Nach Pulisics Gala: USA noch nicht ganz durch

Die Kanadier hatten vorgelegt, die USA und Mexiko müssen in Sachen WM-Ticket für Katar noch warten.

Gala in Orlando: Die US-Nationalspieler umringen Christian Pulisic. Icon Sportswire via Getty Images

Mit dem 4:0 über Jamaika hatte Kanada am Sonntag die Fahrkarte für Katar gelöst und eine seit 1986 währende Durststrecke beendet. Die USA und Mexiko werden aller Voraussicht nach folgen - doch noch ist es nicht soweit.

Denn nach ihren Siegen können die Erzrivalen fast schon für die Reise im Winter planen, während Costa Rica wohl in die Play-offs muss, wenn der letzte Spieltag der CONCACAF-Gruppe am Mittwoch absolviert ist.

Vier Treffer vor der Pause

Die USA holten in Orlando ein ungefährdetes 5:1 gegen Panama. Überragender Mann auf dem Platz war Ex-Dortmund-Profi Christian Pulisic mit drei Toren, darunter zwei Elfmeter. Auch Paul Arriola und Jesus Ferreira trafen in einer furiosen ersten Hälfte (4:0) für die Mannschaft von Gregg Berhalter.

Mexiko gewann indes 1:0 gegen Honduras, Edson Alvarez von Ajax Amsterdam brach in der 70. Minute den Bann. Beide Auswahl-Mannschaften haben mit je 25 Punkten drei Zähler weniger als Spitzenreiter Kanada. Costa Rica, das 2:1 in El Salvador gewann, folgt mit 22 Punkten auf Rang vier.

Gegen Neuseeland oder die Salomonen

In der Qualifikation für Nord- und Mittelamerika haben die drei besten Teams das Ticket für die WM in Katar sicher. Platz vier muss in die Play-offs gegen eine Mannschaft aus Ozeanien. Der Gegner wird am Mittwoch zwischen Neuseeland und den Salomonen ermittelt.

Costa Rica und die USA treffen am Mittwoch aufeinander. Die USA haben das klar bessere Torverhältnis und können sich auch eine Niederlage mit weniger als sechs Toren Differenz erlauben. Mexiko hat ein um drei Treffer besseres Torverhältnis als Costa Rica und spielt zum Abschluss gegen El Salvador.

