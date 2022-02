Wohl einmalig: Neuseelands Moore unterläuft "Eigentor-Hattrick"

Das zweite Spiel für die Frauen-Nationalelf Neuseelands beim SheBelieves-Cup verlief denkbar unglücklich. Besonders für Neuseelands Meikayla Moore, der wohl ein historisches Missgeschick unterlief.

Das Drama für Neuseeland und besonders Meikayla Moore begann gleich zu Beginn der Partie im kalifornischen Carson. Keine fünf Minuten waren gespielt, als der 25-Jährigen, die in England beim FC Liverpool unter Vertrag steht, ein Eigentor unterlief. Eine Flanke der USA lenkte sie unglücklich ins eigene Netz.

Das war aber nur der Auftakt für die wohl rabenschwärzeste halbe Stunde, die Moore in ihrer sportlichen Karriere bisher erlebt hat. Denn nur eine Minute später lenkte sie einen Kopfball der US-Amerikanerin Margaret Purce ebenfalls per Kopf ins eigene Tor ab (6.). Ihr Unglück war komplett, als ihr in der 36. Minute ihr drittes Eigentor in Folge unterlief - ein lupenreiner "Eigentor-Hattrick" für Moore, die damit die 0:5-Niederlage gegen den aktuellen Frauen-Weltmeister einläutete.

Moores Jubiläumsspiel geht gründlich schief

Nach 40 Minuten hatte dann die neuseeländische Nationaltrainerin Jitka Klimkova ein Einsehen und nahm Moore vom Platz, für sie kam Rebekah Stott in die Partie. Dabei hatte sich Moore wahrscheinlich für die Partie gegen die USA besonders viel vorgenommen: Denn sie bestritt ihr 50. Länderspiel für ihr Heimatland. Ein Jubiläum, das gründlich schief ging.

Nationaltrainerin Klimkova: "Wir stehen alle hinter ihr in diesem für sie so schwierigen Moment"

"Sie hat einen rabenschwarzen Tag erwischt", sagte Klimkova nach der Partie. "Momentan ist sie niedergeschlagen und enttäuscht, aber sie ist eine unglaubliche Person und Spielerin, die zu diesem Team gehört", führte die Tschechin weiter aus und sprach Moore Mut zu: "Wir stehen alle hinter ihr in diesem für sie so schwierigen Moment."

Zuspruch von den Gegnerinnen - Fünf der letzten elf US-Treffer gegen Neuseeland waren Eigentore

Und selbst von den Gegnerinnen bekam Moore Fürsprache. "Ich bin mit dem Herzen bei Moore", teilte die ehemalige Frankfurterin Ali Krieger über ihren privaten Twitter-Account mit. "Ich mag mir gar nicht ausmalen, welchen Druck sie augenblicklich verspürt, und hoffe, dass sie okay ist." Dabei sind Eigentore der neuseeländischen Frauen gegen die USA noch nicht einmal etwas Neues. Denn wie der US-amerikanische Verband mitteilte, resultierten fünf der letzten elf Treffer gegen Neuseeland aus Eigentoren. "Das ist ein Spiel, und Eigentore gehören dazu", sagte der US-Coach Vlatko Andonovski: "Das passiert einfach. Eigentlich war sie jeweils ganz gut positioniert, es war einfach unglücklich."

Nach dem Missgeschick Moores stand Neuseeland, das bereits im Auftaktspiel gegen Island mit 0:1 unterlag, auf verlorenem Posten. Ashley Hatch (54.) und Mallory Pugh in der dritten Minute der Nachspielzeit schossen den 5:0-Sieg für die US-Amerikanerinnen heraus.