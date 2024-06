"Mangel an Respekt": USA kassiert kurz vor Copa America deftige Klatsche

Knapp zwei Wochen vor dem Start der Copa America hat Turniergastgeber USA ein wahres Debakel erlebt. Mitfavorit Brasilien verhinderte dagegen eine Niederlage, obwohl die Selecao eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte.

Copa-America-Gastgeber USA hat ein bitteres 1:5 gegen Kolumbien kassiert. Bereits nach 19 Minuten lag das Team von Nationaltrainer Gregg Berhalter mit 0:2 zurück: Jhon Arias (6.) und Ex-Bundesliga-Profi Rafael Santos Borré (Frankfurt, Bremen) per spektakulärem Fallrückzieher (19.) brachten Kolumbiens Triumph auf den Weg.

Während die USA, bei denen der Mönchengladbacher Joe Scally in der Startelf stand, dank Timothy Weah (58.) lediglich zwischenzeitlich verkürzen konnten, schlugen die Gäste durch Richard Rios (77.), Jorge Carrascal (85.) und Luis Sinisterra (88.) binnen elf Minuten gleich noch dreimal zu.

"Ich bin natürlich wirklich enttäuscht", sagte Berhalter und zeigte sich insbesondere ob der Schlussphase schockiert: "Ab der 75. Minute war es meiner Meinung nach ein Mangel an Respekt vor unserem Gegner, dem Fußballspiel und dem, was wir tun."

Endrick sorgt für Entscheidung in 90.+6

Copa-Mitfavorit Brasilien setzte sich dagegen mit 3:2 gegen Mexiko durch. Brasiliens Mann des Spiels in der US-Stadt College Station (Texas) war das 17-jährige Toptalent Endrick, der nach der Copa America und dann volljährig zu Champions-League-Sieger Real Madrid stößt. Der Youngster erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach Vorlage seines zukünftigen Teamkollegen Vinicius Junior per Kopf gekonnt den Siegtreffer. Zuvor hatten die Mexikaner dank Julian Quinones (73.) und Guillermo Martinez Ayala (90.+2) die 2:0-Führung der Selecao durch Andreas Pereira (5.) und Gabriel Martinelli (54.) ausgeglichen.

Endrick mit der großen Nummer 9. IMAGO/Agencia-MexSport

Für Endrick, Brasiliens Mittelstürmer-Hoffnung der Zukunft, war es ein besonderes Tor, denn es war sein erstes mit der Nummer 9, die schon viele große Stürmer vor ihm getragen haben - allen voran Ronaldo. Beim Torjubel rannte er zur Eckfahnehielt und hielt sein Trikot für die Zuschauer hoch.

Am Mittwoch kommt es in Orlando zum direkten Test-Vergleich zwischen den USA und Brasilien, bevor gut eine Woche später (20.6.) Titelverteidiger Argentinien gegen Kanada das erweiterte Südamerika-Turnier eröffnet.