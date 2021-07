Schalke-Profi Hoppe köpft USA ins Halbfinale

Mit ersten Tor im Trikot der Nationalmannschaft hat Matthew Hoppe vom FC Schalke 04 die USA beim Gold Cup ins Halbfinale geführt. Dort steht auch Kanada.

Premierentor in der Schlussphase: Matthew Hoppe köpft zum 1:0 ein. Getty Images

Gastgeber USA und die kanadische Nationalmannschaft komplettieren das Halbfinale beim Gold Cup. In der Runde der besten Acht erzielte der Schalker Matthew Hoppe für die US-Boys gegen Jamaika mit seinem ersten Länderspieltreffer (83.) das Tor des Tages zum 1:0 (0:0). Hoppe traf nach einer Flanke von Cristian Roldan per Kopf am herausstürzenden Schlussmann Andre Blake vorbei ins Netz. Jamaika beklagte einige nicht genutzte Großchancen, US-Schlussmann Matt Turner zeigte einige starke Parade.

Die USA stehen damit zum 15. Mal bei insgesamt 16 Gold-Cup-Auflagen in der Vorschlussrunde. Elf Mal erreichten die Nordamerikaner bislang das Endspiel und stehen bei sechs Titelgewinnen. Nur Mexiko (8) steht besser da.

Zuvor hatte Kanada gegen Costa Rica beim 2:0 (1:0) keine große Mühe. Junior Hoilett (18.), einst beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn unter Vertrag, und Stephen Eustaquio (68.) trafen in Arlington/Virginia, wo beide Partien des Tages stattfanden.

USA nun gegen Katar

Im Halbfinale am Mittwochabend (Ortszeit) treffen die vom früheren Bundesligaprofi Gregg Berhalter trainierten US-Amerikaner im texanischen Austin auf den Gaststarter und nächsten WM-Ausrichter Katar. Titelverteidiger und Rekordsieger Mexiko bekommt es mit den Kanadiern zu tun.

Der Gold Cup, die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik, endet am 1. August mit dem Finale in Paradise/Nevada.