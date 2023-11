0:3 und Rot für den US-Kapitän: Deutscher Achtelfinal-Gegner schwächt sich selbst

Das Duell um Platz eins in Gruppe E hat EM-Finalist Frankreich deutlich für sich entschieden. Neben der 0:3-Niederlage mussten die USA auch den Verlust von Kapitän Hall schlucken - nun wartet Deutschland.

Vor dem letzten Vergleich in Gruppe E stellte sich aus deutscher Sicht die Frage: Gibt es im WM-Achtelfinale eine Neuauflage des EM-Finals oder nicht? Frankreich und die USA, die beide ihre ersten beiden Turnierpartien gewonnen hatten, kämpften im direkten Duell um den Gruppensieg - und darum, wer der deutschen Mannschaft vorerst aus dem Weg geht.

Die Franzosen begannen mit fünf Top-Talenten, die auch im Endspiel der Europameisterschaft gegen die DFB-Junioren (4:5 i.E.) in der ersten Elf gestanden hatten. Die Anfangsphase gehörte den Franzosen, die mitunter zweimal Elfmeter forderten - Sylla bekam keinen nach VAR-Check (10.), Diallo wegen einer Schwalbe sogar unmittelbar eine Gelbe Karte aufgebrummt (36.). Die anfangs überfordert wirkenden US-Amerikaner schwammen sich nach und nach frei, wurden aber vor dem Tor nicht zwingend genug.

Als die USA gedanklich schon in der Pause waren, schlug Frankreich eiskalt zu: Bouchenna ließ Harangi links im Strafraum wie eine Fahnenstange stehen und bediente Tincres am Fünfmeterraum. Der Stürmer der AS Monaco ließ sich die Chance nicht nehmen und vollendete ins linke untere Eck (45.+2).

Joker Lambourde entwischt US-Kapitän Hall

Die Mannschaft von Trainer Gonzalo Segares brauchte damit nach der Pause mindestens zwei Treffer, um doch noch den Gruppensieg einzutüten. Chancen zum 1:1 waren da, doch Medina ließ die Riesenchance zum Ausgleich ungenutzt - Keeper Argney reagierte im Eins-gegen-eins-Duell stark (57.).

In der letzten halben Stunde waren Highlights lange rar gesät, ehe Monaco-Angreifer Tincres die letzten Restzweifel an Frankreichs Gruppensieg mit seinem Treffer zum 2:0 ausräumte (82.). Nur vier Minuten später stellte Meupiyou per Kopf auf 3:0 - der Treffer überstand auch einen minutenlangen VAR-Check (86.).

In der 14-minütigen Nachspielzeit, in der Joker Lambourde einen höheren Sieg liegen ließ, kam es noch dicker für die USA: Kapitän Hall riss Gegenspieler Lambourde als letzter Mann zu Boden und sah dafür Rot (90.+6).

Im Achtelfinale treffen die Franzosen nun am Mittwoch (13 Uhr) auf den Senegal, der sich in Gruppe D hinter Argentinien mit ebenfalls sechs Punkten für die Runde der letzten 16 qualifiziert hatte. Die USA müssen bereits am Dienstag (9.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Hürde Deutschland nehmen, um den Traum vom WM-Titel aufrechtzuerhalten.